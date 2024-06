(Gatineau) La candidate du parti Action Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, a remporté les élections à la mairie de Gatineau, dimanche. Elle devient donc la deuxième femme à occuper le poste de mairesse de cette ville de l’Outaouais, après France Bélisle, qui a démissionné en février.

La Presse Canadienne

Selon les résultats préliminaires, Mme Marquis-Bissonnette a récolté 41,70 % des voix, ce qui lui a permis de devancer l’ex-maire Yves Ducharme, qui a obtenu la faveur de 30,87 % des électeurs. M. Ducharme tentait un retour en politique, lui qui a été maire de Hull de 1992 à 2001, puis de Gatineau de 2001 à 2005.

Mme Marquis-Bissonnette en était à sa deuxième tentative d’être élue mairesse de Gatineau. Lors des élections de 2021, elle avait obtenu 38 % des voix, mais elle avait été devancée par Mme Bélisle, à 43 %.

L’ancienne conseillère municipale avait quitté son poste de cheffe d’Action Gatineau à la suite de sa défaite, puis était devenue professeure adjointe en gestion municipale à l’École nationale d’administration publique, au campus de Gatineau. Elle a repris la chefferie ce printemps en prévision de l’élection partielle de dimanche.

Parmi les priorités de Maude Marquis-Bissonnette, on retrouve le logement, la revitalisation du centre-ville et l’urgence climatique.

« Moi j’ai un plan solide et je suis prête à passer à l’action », a-t-elle assuré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux à la veille de l’élection.

« Ça nous prend une mairesse d’envergure. Ça nous prend une femme solide qui est capable de mener les dossiers à la Ville, mais aussi de les mener à Québec et à Ottawa, pour qu’à Gatineau, on ait notre part d’investissements en matière de santé, en matière de logement, en matière de transport », a-t-elle mis de l’avant.

Sur le site d’Action Gatineau, Mme Marquis-Bissonnette s’est engagée à « négocier un crédit de TVQ sur le logement locatif avec Québec, soutenu par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec, afin d’augmenter le nombre d’unités et aider à résoudre la pénurie de logements » dans les 200 premiers jours à la mairie.

Sur le réseau social X, le premier ministre du Québec François Legault et la mairesse de Montréal Valérie Plante ont tous deux félicité Mme Marquis-Bissonnette pour sa victoire, dimanche en soirée.

En plus de retrouver la mairie, le parti Action Gatineau a remporté l’élection partielle dans le district du Carrefour-de-l’Hôpital, où sa candidate Catherine Craig-Saint-Louis a été élue conseillère.

Action Gatineau a été créé en 2012. L’un de ses fondateurs est Maxime Pedneaud-Jobin, qui a été maire de Gatineau de 2013 à 2021.

Première femme mairesse de Gatineau, France Bélisle a annoncé sa démission en février dernier, notamment en raison du climat d’intimidation avec lequel sont aux prises beaucoup d’élus municipaux.