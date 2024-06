(Québec) Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ) Éric Duhaime a réuni les médias lundi à Québec pour présenter sa maquette d’un troisième lien autoroutier entre les deux rives du fleuve, qui passerait par l’île d’Orléans.

Éric Duhaime a fait son annonce au début d’une semaine qui s’annonce chargée en matière de transports dans la capitale, puisque la CDPQ-Infra doit dévoiler son rapport sur la mobilité à Québec.

« Le troisième lien, ça a été la question de l’urne aux dernières élections dans la Capitale-Nationale », a insisté M. Duhaime.

Sa proposition ? Un nouveau pont entre l’île d’Orléans et la Rive-Sud de Québec, qui passerait notamment par la route Prévost pour aller rejoindre le nouveau pont de l’île vers la Rive-Nord. La route Prévost, bordée de plusieurs résidences et comptant deux voies, accueillerait donc des milliers de nouvelles voitures par jour et des camions lourds.

« On n’empiète pas sur le domaine agricole », a assuré M. Duhaime, qui note qu’il va commencer une tournée pour convaincre les élus et la population. « Je compte bien aller à l’île d’Orléans. »

Le pont proposé par le PCQ, estimé à 2 milliards de dollars, aurait une capacité de 24 000 véhicules par jour.

Les conservateurs de Duhaime, qui ont échoué à faire élire des députés aux élections d’octobre 2022, sont passés bien proches dans la région de Québec, et notamment en Beauce.

Déjà, le PCQ appelait à construire une autoroute qui passe par l’île d’Orléans. Il a précisé son projet lundi, qui s’arrimera au nouveau pont de l’île qui doit être inauguré en 2028.

Le gouvernement du Québec a récemment dévoilé les détails d’un nouveau pont destiné à remplacer celui qui relie actuellement l’île au continent. Il doit coûter 1,86 milliard, ce qui est démesuré compte tenu des 7000 habitants de l’île d’Orléans, accuse Éric Duhaime.

Rappelons que le gouvernement de la CAQ avait annoncé en 2019 privilégier un troisième lien à l’est. Un an plus tard, Québec s’était rangé derrière un scénario de centre-ville à centre-ville. Puis en avril 2023, coup de tonnerre, la CAQ renonçait à un nouveau lien autoroutier entre les rives, brandissant l’absence de données pour justifier un tel projet estimé à 10 milliards de dollars.

La CDPQ-Infra doit normalement se pencher sur la nécessité de cet ouvrage dans l’étude publiée cette semaine.