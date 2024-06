Démissions fracassantes, projets de loi controversés, crise du financement politique et déficit record : les derniers mois politiques ont connu leur lot de soubresauts. Retour sur une session qui met fin à la première moitié du deuxième mandat de François Legault au pouvoir.

24 janvier – Mot d’ordre : discipline

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le premier ministre François Legault

Cumulant des sondages difficiles, François Legault impose un mot d’ordre à son équipe : discipline. Au cours de l’hiver, le chef caquiste réduit considérablement ses interventions auprès de la presse parlementaire. Dans le dernier sondage Léger publié mercredi, la CAQ connaît une légère remontée, ce qui a fait dire à Jean-Marc Léger que moins on voit le chef caquiste, plus il performe.

25 janvier – Le retour de Denis Coderre

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES LA PRESSE Denis Coderre

Au caucus de la rentrée du Parti libéral du Québec (PLQ), les libéraux veulent parler d’économie, mais c’est finalement Denis Coderre qui marque les conversations de corridor. Quelques jours plus tôt, La Presse avait révélé que l’ancien maire de Montréal comptait se lancer dans la course à la direction du parti. Le député Frédéric Beauchemin a déjà l’intention d’y participer. Charles Milliard et Antoine Tardif ont de l’intérêt et sont en réflexion, alors que le nom de Karl Blackburn circule aussi.

1er février – La CAQ renonce au financement populaire

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le premier ministre François Legault

François Legault annonce que la CAQ renonce au financement populaire, dans le contexte où son parti est empêtré dans une controverse parce que des députés ont laissé entendre à des électeurs, ainsi qu’à des maires, qu’ils pouvaient rencontrer des ministres pour faire avancer des dossiers en participant à des cocktails militants payants.

12 mars – Déficit record de 11 milliards à Québec

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre des Finances, Eric Girard, est applaudi par les députés du gouvernement lors du dépôt du budget.

Le ministre des Finances, Eric Girard, dépose un budget à l’encre rouge foncé. Le déficit du Québec explose et atteint 11 milliards pour l’année 2024-2025. Pour le résorber, le grand argentier annonce qu’il fera un ménage complet dans les crédits d’impôt, de même que dans les dépenses des ministères et organismes.

11 avril – Visite du premier ministre français

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Gabriel Attal est au Salon bleu dans le cadre de la 21e rencontre alternée des premiers ministres québécois et français.

Moment solennel à l’Assemblée nationale avec la visite du premier ministre français, Gabriel Attal. Ce dernier, qui est perçu en France comme un successeur potentiel du président Emmanuel Macron, prononce un discours passionné en faveur de la laïcité, au grand plaisir de François Legault.

14 avril – Un 3e référendum ou la « disparition »

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, promet que le Québec vivra « bel et bien un troisième référendum sur l’indépendance du Québec » d’ici la fin de la décennie. Galvanisé par des sondages consécutifs qui le placent premier, il dit que les Québécois devront choisir entre le « déclin » et leur « disparition », s’ils restent dans le Canada, ou bien « devenir enfin majoritaires ». Malgré tout, l’appui à la souveraineté fait du surplace à près de 35 %.

16 avril – Eric Lefebvre préfère Pierre Poilievre à Legault

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE L’ancien whip en chef du gouvernement, Eric Lefebvre, avant sa démission du caucus de la CAQ

Coup de tonnerre à Québec. Le whip en chef du gouvernement, Eric Lefebvre, quitte la CAQ et annonce qu’il sera candidat du Parti conservateur de Pierre Poilievre à Ottawa lors de la prochaine campagne électorale fédérale. Cette démission marque les esprits puisque M. Lefebvre était responsable de la discipline au caucus. Dans les semaines qui suivent, François Legault perd aussi quatre collaborateurs à son cabinet.

29 avril – Les « top guns » arrivent

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE La nouvelle présidente et cheffe de la direction de Santé Québec, Geneviève Biron

L’ex-patronne de Biron Groupe Santé, Geneviève Biron, est nommée présidente de Santé Québec, la nouvelle agence créée par Christian Dubé pour gérer les opérations du réseau de la santé. Elle touchera un salaire de base de 567 000 $, en plus d’une prime de 15 % pendant deux ans. La femme d’affaires Christiane Germain est plus tard nommée présidente du conseil d’administration. Elle recevra 173 000 $ annuellement, ce qui est quatre fois plus élevé que ce qui était prévu.

1er mai – Gabriel Nadeau-Dubois, chef « pragmatique »

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le chef parlementaire et co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, accompagné de la co-porte-parole féminine par intérim Christine Labrie, lors du Conseil national du parti à Saguenay, en mai

Deux jours après la démission fracassante de la co-porte-parole féminine de Québec solidaire, Émilise Lessard-Therrien, Gabriel Nadeau-Dubois clarifie sa vision « pragmatique » pour l’avenir de sa formation politique et lie cette transformation à son propre avenir politique. Il demande l’appui de ses membres. Après des semaines de crises et d’autres démissions, il remporte quelques semaines plus tard son pari lors du Conseil national de QS à Saguenay.

9 mai – Voici « Mobilité Infra Québec »

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, dépose le projet de loi créant Mobilité Infra Québec. La nouvelle agence sera chargée de coordonner le développement du transport collectif. Seul problème : les dizaines de milliards de dollars nécessaires pour réaliser les projets à l’étude ne sont toujours pas trouvés. Plus tôt ce printemps, elle avait aussi soulevé une controverse en disant aux maires que la gestion des déficits des sociétés de transport n’incombe pas à l’État, car « chacun […] doit gérer sa fougère et trouver ses propres solutions ».

22 mai – Duranceau fait un pas de plus

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau

La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, qui a réduit la portée de la cession de bail au cours de l’hiver, concède que sa toute nouvelle loi ne suffit pas pour protéger les locataires contre les évictions. Dans un nouveau projet de loi, qui a finalement été adopté jeudi dernier, elle impose un moratoire de trois ans sur les évictions, ainsi que d’autres mesures spécifiques pour les aînés, comme le réclamait entre autres Québec solidaire.

23 mai – Le tour de force de Jean Boulet

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre du Travail, Jean Boulet

Jean Boulet réussit à faire adopter la plus importante réforme de l’industrie de la construction depuis 1993. Lors du dépôt de son projet de loi 51, il avait devant lui des associations syndicales et patronales sur le pied de guerre. La guerre anticipée n’aura finalement pas eu lieu. La réforme permet entre autres un partage des tâches plus important entre les métiers de la construction.

6 juin – Fitzgibbon dépose son projet de loi tant attendu

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon

Pierre Fitzgibbon dépose en toute fin de session son projet de loi sur l’énergie. Il ouvre la porte à la modulation des tarifs d’électricité pour les clients résidentiels dès 2026. Le ministre veut forcer le débat : un consommateur qui chauffe sa piscine ou qui utilise des appareils énergivores lors des périodes de pointe doit-il payer plus cher, dans le contexte où la demande en énergie augmentera avec la décarbonation du Québec ?