(Québec) Paul St-Pierre Plamondon estime avoir confondu les sceptiques en réussissant à rester au sommet des sondages tout en plaçant la souveraineté à l’avant-plan. Malgré des esclandres, le chef péquiste ne veut pas « trop changer » et « devenir cynique ».

« On a parlé d’indépendance, on a été attaqué toute la session, puis au final, on termine la session exactement avec les mêmes appuis », s’est réjoui le leader du Parti québécois. Paul St-Pierre Plamondon a dressé vendredi le bilan de la session parlementaire, au dernier jour des travaux.

Premier dans les sondages, le Parti québécois est entré en zone majoritaire en janvier en obtenant 32 % des intentions de vote. Le dernier sondage Léger, publié cette semaine dans les médias de Québecor, lui donne exactement la même performance. M. St-Pierre Plamondon refuse de parler de stagnation, et voit plutôt ses résultats comme la « consolidation » des appuis à sa formation.

« On était en début de session […] les analyses c’était : ils sont trop peu nombreux, donc ça va être difficile pour eux de demeurer pertinents et audibles. S’ils continuent à parler d’indépendance, ils vont perdre des points. Puis l’autre chose, c’était : Trop haut, trop vite. Les attaques qui se multiplient va finir par faire en sorte que les appuis s’effritent. Aucune de ces hypothèses-là ne s’est matérialisée », a-t-il illustré.

Il souligne même avoir « gagné en influence » en disant être parvenu à faire bouger le gouvernement Legault sur l’enjeu du temps d’écran chez les jeunes et sur le dossier de l’immigration temporaire.

Sa popularité s’est traduite par l’augmentation des « attaques » de ses adversaires, a déploré M. St-Pierre Plamondon. Lui-même a été piqué au vif à quelques reprises lors de la dernière session.

Notamment lorsqu’il a fait mine de « s’ouvrir les veines » au Salon bleu lors d’un échange avec François Legault. Il a aussi quitté une commissaire parlementaire de façon précipitée, excédé des réponses du premier ministre. La CAQ l’a accusé d’être soupe au lait.

« On m’a dit ça tout le temps, là : il faut que tu te bâtisses une carapace, une carapace. […] Ça donne quoi, de se bâtir une carapace si on devient un peu cynique dans cette joute ultrapartisane ? J’aime mieux qu’on soit le plus authentique puis le plus cohérent possible, en sachant que ce n’est pas toujours agréable », a-t-il dit. « J’aime mieux être sensible, mais ne pas être cynique », a ajouté M. St-Pierre Plamondon.

Cibles en immigration

Par ailleurs, Paul St-Pierre Plamondon a indiqué vendredi qu’il présentera sa réplique à l’Initiative du siècle, un groupe de pression canadien qui fait la promotion d’une croissance soutenue de l’immigration au Canada, à la fin de l’été. Il était prévu au départ de présenter le document –– dans lequel le Parti québécois présentera ses nouvelles cibles en immigration -, d’ici la fin de la session parlementaire.

« On a un document qui est 98 % prêt, mais on ne veut pas publier un document qui serait caduc dès la rencontre de lundi [entre François Legault et Justin Trudeau], si jamais, si jamais il y avait une annonce qui change la donne », a affirmé M. St-Pierre Plamondon.