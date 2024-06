(Québec) Devant une « tendance inquiétante à la centralisation et aux empiétements » à Ottawa, le premier ministre François Legault annonce la création d’un comité pour trouver des moyens de « protéger les droits collectifs de la nation québécoise » et d’« accroître l’autonomie du Québec » à l’intérieur du Canada.

Ce « Comité consultatif sur les enjeux constitutionnels du Québec au sein de la fédération canadienne » sera coprésidé par l’ancien ministre libéral Sébastien Proulx – un adéquiste auparavant – et le professeur de droit Guillaume Rousseau, ex-candidat du Parti québécois. Les autres membres sont l’ancienne cheffe de cabinet de René Lévesque, Martine Tremblay, le fiscaliste Luc Godbout et les professeures de droit Amélie Binette et Catherine Mathieu. Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, sera le responsable du dossier au sein du gouvernement, et non le ministre responsable des Relations canadiennes, Jean-François Roberge.

François Legault en a fait l’annonce à l’occasion d’une déclaration ministérielle au Salon bleu – un exercice rare – au dernier jour de la session parlementaire, vendredi. Il est tout près d’avoir complété la première moitié de son deuxième mandat.

Le contexte est important : son initiative survient alors qu’il rencontrera son homologue fédéral Justin Trudeau lundi et que les élections fédérales auront lieu d’ici l’automne 2025. Elle tombe aussi au moment où le Parti québécois est en tête dans les intentions de vote depuis quelques mois.

« Le gouvernement fédéral a intensifié une tendance inquiétante à la centralisation et aux empiétements, a dénoncé François Legault au Salon bleu. Il agit trop souvent comme si le Canada était un régime unitaire centralisé et non une fédération. Je pense, par exemple, aux dépenses et aux intrusions dans les domaines de compétence du Québec », par exemple dans le dernier budget fédéral.

« On ne peut pas rester indifférent devant ça », a ajouté le premier ministre. Car « les ingérences fédérales dans nos compétences causent toutes sortes de problèmes. D’abord, elles limitent le droit de la nation québécoise de faire ses propres choix. Aussi, les intrusions fédérales compliquent et ralentissent inutilement les choses et ajoutent de la bureaucratie. Face à ces enjeux, on doit continuer de renforcer l’autonomie du Québec, de préserver ses droits et d’obtenir plus de pouvoirs dans des domaines fondamentaux, comme l’immigration. »

C’est pourquoi il a décidé de former le comité consultatif. « Il a le mandat de recommander des moyens de protéger et de promouvoir les droits collectifs de la nation québécoise ; d’assurer le respect de nos valeurs et de notre identité commune ; de garantir le respect des champs de compétence du Québec et d’accroître son autonomie au sein de la fédération canadienne. »

Le comité devra notamment examiner : Les pouvoirs du Québec en matière d’immigration ;

Les empiétements de l’ordre de gouvernement fédéral dans les domaines de compétence du Québec ;

Les conséquences de ces empiétements, notamment sur les choix et priorités du Québec, la qualité des services publics offerts à la population québécoise et l’accroissement de la bureaucratie et des coûts ;

La capacité du Québec à faire ses propres choix, notamment en matière de langue, de laïcité, de culture et dans tous les autres domaines touchant sa cohésion nationale ;

La capacité du Québec de parler de sa propre voix à l’international dans tous les domaines qui relèvent de sa compétence, mais également sur d’autres sujets d’intérêt pour la nation québécoise ;

L’utilisation du pouvoir fédéral de dépenser dans des domaines de compétence du Québec et le droit du Québec de se retirer d’un programme fédéral avec pleine compensation ;

Le mode de nomination des juges de la Cour supérieure du Québec, de la Cour d’appel du Québec et de la Cour suprême du Canada ;

Les moyens de favoriser l’autonomie du droit québécois, notamment de la Charte des droits et libertés de la personne.

François Legault a déjà fait adopter par son parti, en 2015, une feuille de route complète pour que le Québec « dispose de plus de pouvoirs et d’autonomie dans le Canada » (en immigration et en culture par exemple), y compris sans avoir à rouvrir la Constitution. Il a toutefois mis la pédale douce sur ce plan nationaliste, surnommé également à l’interne la « Déclaration de Laval », à son arrivée au pouvoir en 2018.

François Legault n’a pas fait les gains prévus jusqu’ici dans ce plan. Les gouvernements Trudeau et Legault ont néanmoins signé quelques ententes administratives, dont l’une sur la nomination d’un juge du Québec à la Cour suprême. Il a fait inscrire dans la Constitution canadienne que le Québec forme une nation et que sa la langue officielle est le français, en recourant à une procédure de modification unilatérale. François Legault a également fait valoir le recours à la disposition de dérogation aux chartes des droits pour les lois sur la laïcité de l’État et sur la langue française (projets de loi 21 et 96), une mesure dénoncée par Ottawa.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Justin Trudeau et François Legault, en juillet 2023

Le 15 mars, François Legault a essuyé une fin de non-recevoir de Justin Trudeau au sujet de sa demande de transférer au Québec les pleins pouvoirs en immigration. Il a par la suite brandi, puis rangé la menace d’un référendum sectoriel sur le sujet. Il avait déjà évoqué la tenue éventuelle d’un exercice comme la Commission Bélanger-Campeau parmi ses options pour faire des gains face à Ottawa.

François Legault rencontrera Justin Trudeau lundi, à Québec. Il réclame une baisse « significative » des immigrants temporaires, une meilleure répartition des demandeurs d’asile et la possibilité d’approuver les immigrants temporaires choisis en vertu d’un programme fédéral.

Réactions de l’opposition

Ce que fait François Legault aujourd’hui est un aveu d’échec de sa troisième voie. Il a dit je peux être premier ministre du Québec et être assis sur la clôture. On a vu ce que ça a donné : des échecs. Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay

Ce groupe a le mandat, très restreint, de réfléchir aux pouvoirs du Québec à l’intérieur du cadre actuel. Or, c’est, justement, sur ce cadre-là que se bute le premier ministre depuis son élection, et c’est suite à ses nombreux échecs. Même si on va apprécier, lorsqu’on les verra, chaque fruit qui viendra de l’arbre, à ce stade-ci, il est difficile de ne pas voir, dans la démarche du premier ministre, une reconnaissance que, jusqu’à maintenant, dans les six dernières années, ses efforts ont été largement vains. Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois