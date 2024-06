(Québec) Après avoir vécu la « peine » de la démission choc de la co-porte-parole Émilise Lessard-Therrien, l’aile parlementaire du parti met du baume sur ses plaies en soulignant l’adoption d’une loi qui impose un moratoire de trois ans sur les évictions et qui protège davantage les locataires aînés.

« On va se le dire franchement, ce qui a été difficile pour Québec solidaire cette session-ci, ça a été le départ d’Émilise. Ça a créé beaucoup de peine » a affirmé Christine Labrie, sa successeure par intérim, vendredi, lors d’un bilan de fin de session.

Mais Mme Labrie, et le chef parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois préfèrent regarder en avant et se félicitent de l’adoption de la nouvelle loi de la ministre de l’Habitation France-Élaine Duranceau.

« Comment résumer cette session de Québec solidaire en une phrase ? On s’est dit : ça a brassé, mais on a livré. Je pense que ça résume bien les derniers mois ici, au Parlement, pour Québec solidaire », a dit M. Nadeau-Dubois.

« Il y avait beaucoup de sceptiques dans la salle, il y a quelques mois, quand […] on disait : il y a une opportunité d’élargir la loi Françoise David, on est capables de convaincre le gouvernement », a-t-il ajouté. « Malgré les turbulences, et elles sont réelles, personne ne peut les nier, on a livré le plus grand gain pour les locataires du Québec depuis que François Legault est premier ministre », a-t-il dit.

Miracle

Mme Labrie a enchaîné. « Quand on réussit à faire un gain comme ce qu’on vient de faire, là, et à faire une différence dans la vie de millions de personnes pour plusieurs années, c’est extraordinairement motivant, je vous dirais, parce que tous les jours, on est confrontés à de la détresse humaine importante », a-t-elle dit.

Il tient « presque du miracle » pour un député d’opposition de faire adopter une solution concrète par le gouvernement, a dit Mme Labrie.

Mais les débats internes ne sont pas terminés pour Québec solidaire. Même si l’aile parlementaire a réussi à faire adopter la « Déclaration de Saguenay », un jalon du virage « pragmatique » souhaité par Gabriel Nadeau-Dubois, il reste deux autres étapes importantes : la refonte des statuts du parti, et l’actualisation du programme électoral.