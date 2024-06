(Québec) Création d’un fonds d’aide à la clientèle domestique, modulation des tarifs d’électricité en fonction de l’heure de la consommation dès 2026 et permission pour Hydro-Québec de procéder sans appel d’offre pour trouver de nouvelles sources d’énergie, le ministre Pierre Fitzgibbon a enfin déposé son projet de loi sur l’énergie, qui ratisse large.

Le gouvernement Legault ouvre la porte à la modulation des tarifs d’électricité pour la clientèle résidentielle dès 2026 pour « favoriser la diminution de la consommation d’électricité en période de pointe ainsi qu’un tarif ou des conditions de service de distribution d’électricité applicables à cette clientèle qui varient en fonction de l’intensité énergétique ».

Le ministre Fitzgibbon veut « forcer » un débat sur la question de la modulation. Est-ce qu’on doit payer plus cher notre électricité lorsqu’on chauffe sa piscine, ou lorsqu’on fait fonctionner son lave-vaisselle lors des pointes de consommations, par exemple. Dans les faits, le projet de loi va donner le pouvoir à la Régie de l’énergie de rendre obligatoire cette modulation si elle le juge pertinent, a reconnu M. Fitzgibbon.

« On veut plus d’éoliennes, plus de solaire, et de nouveaux barrages », a affirmé le ministre de l’Économie et de l’Énergie dans une vidéo promotionnelle diffusée jeudi.

Et c’est le nerf de la guerre de son projet de loi, il demande au ministre d’établir une feuille de route vers la décarbonation du Québec en 2050. La question : « qui va payer pour ça ? », a demandé M. Fitzgibbon. Avec la modulation, le ministre estime qu’il pourrait récupérer l’énergie « mal consommée » équivalente à deux centrales hydro-électriques.

Il prévoit également la création d’un Fonds d’aide pour « limiter l’impact de la hausse des tarifs de distribution d’électricité d’Hydro-Québec pour la clientèle domestique », dans un contexte où le plan d’investissement de 100 milliards d’Hydro-Québec pour doubler sa capacité de production coûtera cher.

Le gouvernement va demander à la Régie de l’énergie de tenir compte de ses « préoccupations économiques, sociales et environnementales » dont elle devra tenir compte dans ses décisions.

Il retire l’obligation d’obtenir l’autorisation du gouvernement pour que les ministres de l’Économie, des Ressources naturelles et des Forêts ou le ministre de l’Environnement puissent « mettre à la disposition d’Hydro-Québec des immeubles ou des forces hydrauliques du domaine de l’État ». Rappelons que le ministère de l’Environnement doit est propriétaire de 930 barrages gouvernementaux, dont 391 à forte contenance.

En haussant à 100 mW le seuil de puissance que le gouvernement peut « louer » à une entreprise, il va dans les faits permettre à Hydro-Québec de vendre ses plus petites centrales à des regroupements de municipalités ou à des communautés autochtones, par exemple.

Le projet de loi précise que tout préposé d’Hydro-Québec peut pénétrer sur tout immeuble à certaines fins, telles que celles de réaliser des travaux préparatoires ou de dégager de toute végétation les poteaux et les fils du réseau de transport ou de distribution d’électricité, par exemple.

Pour permettre à Hydro-Québec d’augmenter rapidement sa production d’énergie, Québec « retire l’obligation de cette dernière de procéder par appel d’offres » à « l’égard des contrats d’approvisionnement en électricité ». Dans certains cas, elle n’aura même pas besoin de l’accord de la Régie de l’énergie.

C’est un euphémisme de dire que le projet de loi de Pierre Fitzgibbon était attendu. Le super ministre en parle depuis décembre 2022 et le commente abondamment depuis. La ligne directrice : il veut pousser le Québec vers la sobriété énergétique, accélérer le développement de la nouvelle production d’électricité ainsi que simplifier et assouplir les critères pour que les entreprises privées produisent de l’énergie pour leurs besoins et ceux d’autres entreprises.