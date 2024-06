En juin 2019, le gouvernement de la CAQ annonçait que le troisième lien serait à l’est (comme sur cette carte). Un an plus tard, le scénario de centre-ville à centre-ville était privilégié.

(Boischatel) Une coalition d’élus de la banlieue et des régions proches de la capitale ont fait une sortie jeudi pour réclamer un nouveau lien interrives à l’est, un vieux projet qui avait été enterré par la CAQ.

La Coalition de l’Est, qui regroupe des élus de la Côte-de-Beaupré et de Chaudière-Appalaches, veut mettre de la pression sur le gouvernement dans un contexte singulier : la CDPQ-Infra va présenter la semaine prochaine son rapport sur la mobilité à Québec, qui doit normalement se pencher sur la pertinence d’un troisième lien.

Il faut en finir avec « le fameux fer à cheval », a martelé Alain Vallières, directeur général de Développement économique Bellechasse, lors d’une conférence de presse à Boischatel. M. Vallières faisait référence au détour que doivent faire les automobilistes qui arrivent de l’est pour emprunter dans l’ouest l’un des deux ponts qui relient Québec à Lévis.

La Coalition ne veut rien savoir d’un nouveau lien de centre-ville à centre-ville, comme le défendait la CAQ avant d’abandonner le projet autoroutier. Elle réclame trois choses : que le lien soit à l’est, qu’il permette le transport de marchandises et que le gouvernement garantisse sa réalisation « afin d’éviter un nouveau cycle de politisation du dossier ».

La Coalition ne demande pas formellement du transport collectif sur le nouveau lien, bien qu’elle assure « ne pas être contre ». Le groupe, composé de 25 MRC, villes et municipalités, n’a pas chiffré le nombre d’automobilistes qui pourraient emprunter ce futur lien.

« Ce projet est soutenu par une très, très forte majorité de la population dans nos régions, je crois qu’il est temps qu’on les entende », a insisté le maire de Thetford Mines, Marc-Alexandre Rousseau, qui est aussi président de la Table régionale des élus de Chaudière-Appalaches.

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a tenu à assister à la sortie des élus. M. Duhaime milite pour un troisième lien qui emprunterait l’île d’Orléans.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime

« On vient d’annoncer un pont entre l’île d’Orléans et la Rive-Nord […] à 2,7 milliards de dollars qui va profiter essentiellement à 8000 personnes », a indiqué M. Duhaime, lequel estime qu’il ne reste plus qu’à relier l’île à la Rive-Sud.

À noter que la préfète de la MRC de L’Île-d’Orléans n’était pas aux côtés des élus de la Coalition jeudi.

Éric Duhaime pense que peu importent les recommandations de la CDPQ-Infra, le gouvernement québécois doit réaliser ce nouveau lien à l’est.

« Ce ne sont pas des technocrates à Montréal qui vont décider quel type de lien il va y avoir entre la Rive-Sud et la Rive-Nord de Québec. Ça appartient aux gens de Québec », a-t-il dit.

Rappelons que le gouvernement de la CAQ avait annoncé en 2019 privilégier un troisième lien à l’est. Un an plus tard, Québec s’était rangé derrière un scénario de centre-ville à centre-ville. Puis en avril 2023, coup de tonnerre, la CAQ renonçait à un nouveau lien autoroutier entre les rives, brandissant l’absence de données pour justifier un tel projet estimé à 10 milliards de dollars.