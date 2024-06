Deux élus mis en cause dans un rapport sur le harcèlement

(Québec) Deux parlementaires ont été mis en cause dans des dossiers de harcèlement, révèle le rapport annuel 2023-2024 des activités en matière de prévention et de traitement des situations de harcèlement au travail à l’Assemblée nationale, rendu public jeudi.

Caroline Plante La Presse Canadienne

En tout, ce sont huit personnes (cinq hommes, trois femmes) qui ont fait l’objet d’un signalement. Les six autres font partie du personnel politique ou administratif de l’Assemblée nationale.

Durant l’année, cinq signalements pour harcèlement psychologique et un signalement pour harcèlement sexuel ont été reçus.

Deux signalements sont toujours à l’étude, tandis que trois autres ont été réglés. Une seule plainte formelle a été déposée, puis retirée. Le rapport ne dit rien de la nature des gestes reprochés.

Toutes les personnes qui se sont senties victimes sont des femmes qui font partie du personnel politique ou administratif de l’Assemblée nationale.

Les renseignements inscrits dans le rapport ne sont pas nominatifs, ce qui rend impossible l’identification des personnes impliquées. Pour des raisons de confidentialité, l’Assemblée fournit le strict minimum d’informations.

On sait par contre qu’une plainte pour harcèlement psychologique visant le député libéral Frédéric Beauchemin est tombée en décembre dernier après un processus de médiation.

Au cours de l’année, 80 dossiers ont été traités. Ceux-ci sont répartis en trois catégories, soit les demandes d’information ou d’assistance (73), les signalements (6) et les plaintes formelles (1).

La plupart des demandes d’information ou d’assistance étaient pour cause d’incivilité (32) et de harcèlement psychologique (11).

À titre comparatif, en 2019-2020, l’Assemblée nationale avait dû traiter 11 plaintes formelles de harcèlement psychologique, plus 10 signalements, dont un pour harcèlement sexuel.

Par ailleurs, le rapport indique qu’en 2024-2025, les 125 députés suivront une nouvelle formation en matière de prévention des situations d’incivilité, de conflits et de harcèlement. Le personnel politique sera également invité à suivre cette formation.

En 2023, le Bureau de l’Assemblée nationale a adopté une nouvelle Politique en matière de prévention et de traitement des situations d’incivilité, de conflits et de harcèlement psychologique et sexuel au travail. Cette politique est entrée en vigueur en janvier 2024.