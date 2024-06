(Courseulles-sur-Mer) Le combat de la liberté n’est pas terminé, a prévenu le premier ministre Justin Trudeau alors que le Canada souligne le 80e anniversaire du Jour J et de la Bataille de Normandie dans le contexte d’une guerre en Ukraine où la Russie est aux portes de l’Europe.

Michel Saba La Presse Canadienne

« La démocratie est encore aujourd’hui menacée. Elle est menacée par des agresseurs qui veulent redessiner les frontières. Elle est menacée par la démagogie, la mésinformation, la désinformation et l’ingérence étrangère », a-t-il déclaré jeudi.

M. Trudeau a affirmé que la démocratie doit être défendue sans relâche. « Nous le devons aux générations futures. Et nous le devons aux femmes et aux hommes en uniforme qui ont tant sacrifié pour notre liberté collective », a-t-il noté.

Quelques instants plus tard, le premier ministre français Gabriel Attal a poursuivi dans la même veine au terme d’un discours qui a captivé l’auditoire au point où le son des oiseaux qui chantaient dans le paysage bucolique était facilement audible malgré la présence de milliers de personnes.

« L’histoire est une leçon pour l’avenir, a dit M. Attal. Et aujourd’hui, plus que jamais, nous devons l’entendre et l’écouter. L’entendre et l’écouter alors que la guerre frappe à nouveau l’Europe et que, sur le sol ukrainien, on meurt pour avoir commis l’affront de vouloir être libre. Nous devons entendre et écouter l’histoire, car les passions tristes reviennent à la charge. »

PHOTO JORDAN PETTITT, ASSOCIATED PRESS Le prince William, le premier ministre français Gabriel Attal et Justin Trudeau.

Le premier ministre français a expliqué que de venir sur cette plage c’est se souvenir, et « revoir ces hommes si jeunes venus se battre pour une terre lointaine et inconnue […], se laisser inspirer par leur courage, porter par leur bravoure, guider par leurs exploits ».

« Notre reconnaissance est éternelle, infinie, a-t-il insisté. Jamais la France n’oubliera que, sur ce sable, le sang de la jeunesse canadienne a coulé pour notre liberté. »

La cérémonie commémorative nationale canadienne s’est tenue à « Juno Beach », le nom de code donné à cette plage normande où 14 000 soldats canadiens sont débarqués par la mer et les airs le 6 juin 1944.

Le prince William, également de la cérémonie, a d’ailleurs insisté que l’assaut du Jour J reste « l’opération militaire la plus ambitieuse de l’histoire » et qu’elle a ultimement mené à libérer l’Europe occupée par les nazis. « Merci pour notre liberté. Merci pour votre service », a-t-il dit en français.

Des prestations musicales, une cérémonie de dépôt de couronnes et un défilé aérien étaient au programme de la cérémonie à laquelle ont assisté une dizaine de vétérans de la Seconde Guerre mondiale et des milliers de personnes.

Le long de la route menant à « Juno Beach », des drapeaux canadiens côtoyaient ceux de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni. À une station-service, des civils étaient au garde-à-vous au passage du convoi du premier ministre Trudeau.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Gabriel Attal, le prince William et Justin Trudeau

Avec les Américains et les Britanniques, les troupes des Alliés comptaient en tout 156 000 soldats à prendre d’assaut cinq plages.

La bataille qui s’en suivra durera 11 semaines. Pas moins de 90 000 Canadiens y prendront part, et ce, de façon sanglante. Le bilan atteindra 5500 morts chez les nôtres.

Les Alliés d’autrefois ne sont plus exactement ceux d’aujourd’hui, alors que la France, la Grande-Bretagne, les Américains et les Canadiens combattaient aux côtés de l’Armée rouge. Désormais, la Russie, qui a envahi l’Ukraine il y a plus de deux ans, s’inscrit clairement dans le camp adverse.

D’ailleurs, son président, Vladimir Poutine, n’a pas reçu son carton d’invitation aux évènements de commémoration de la part de la France, qui les organise, en raison de son invasion.

Plus tard, jeudi, aura lieu la cérémonie internationale à Omaha Beach. Le président américain Joe Biden et d’autres chefs d’État y seront.

En tout, une vingtaine de dirigeants mondiaux assisteront à l’évènement. Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholtz doivent être du nombre.

Plus de 45 000 personnes sont attendues à cette cérémonie, y compris environ 70 anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale.