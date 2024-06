Le ministre de la Sécurité publique estime que « rien, rien, rien » ne démontre qu’il y a de l’ingérence étrangère au Québec, une affirmation qui fait « tomber en bas de sa chaise » la mairesse de Brossard. Elle souligne « qu’une enquête de la GRC est toujours en cours sur deux présumés postes de police chinois », dont un dans sa ville.

« Et je répète pour ceux qui nous écoutent, rien ne nous laisse croire qu’il y a ingérence ou autre au Québec. Rien, rien, rien », a lancé François Bonnardel jeudi lors de la période des questions.

Il répondait à une question du député péquiste Pascal Paradis, qui lui demandait quelle était sa stratégie « pour préserver » les institutions démocratiques du Québec. Le PQ demande au gouvernement Legault de déclencher une enquête à la suite du dépôt du rapport fédéral sur l’ingérence étrangère, qui révèle que des élus aideraient des États à s’ingérer dans la politique canadienne.

« La question qu’on demande, c’est : est-ce qu’il va y avoir une enquête ? Est-ce qu’il y a une action ? Est-ce que le ministre fait quelque chose ou il s’en remet uniquement au gouvernement fédéral ? C’est de nos institutions dont on parle. C’est du Québec dont on parle. Il y a des élections municipales qui s’en viennent, il y a des élections au Québec qui s’en viennent, il faut être prêt », a déploré M. Paradis.

« On a une Direction de la sécurité de l’État, de la sécurité de l’État au ministère. On est en communication avec tous les services de renseignements, dont le SCRS, et rien ne nous laisse croire qu’il y a ingérence politique étrangère ou autre au Québec, rien, rien. Est-ce que c’est clair ? », a répondu le ministre de la Sécurité publique.

Tomber en bas de sa chaise

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE LA PRESSE Doreen Assaad, mairesse de Brossard

En apprenant cette réponse, la mairesse de Brossard, Doreen Assaad, est « tombée en bas de sa chaise ». « Une enquête de la GRC est toujours en cours sur deux présumés postes de police chinois, dont un à Brossard. Comment peut-il tirer de telles conclusions sans connaître les résultats de l’enquête ? Les propos du ministre ne m’ont aucunement rassurée. L’incertitude demeure entière », a-t-elle affirmé dans une déclaration écrite envoyée à La Presse.

Dans une lettre adressée à M. Bonnardel, elle lui demande par ailleurs de faire une enquête. « Cette enquête est essentielle pour garantir la transparence et la sécurité de nos institutions démocratiques. Mentionnons que la Ville de Brossard se trouve dans une situation particulière, alors que vous n’ignorez pas qu’une conseillère municipale est directrice générale de deux organismes qui sont sous enquête de la GRC en vertu d’allégations d’avoir opéré des postes de police chinois », affirme-t-elle.

« Des préoccupations importantes concernant l’influence étrangère lors des dernières élections municipales à Brossard demeurent sans réponse et confirment la nécessité d’investiguer afin de préserver l’intégrité de nos processus politiques », ajoute-t-elle.

« Nous tenons également à rappeler que nous sommes toujours sans conclusion d’une plainte déposée auprès du Directeur général des élections du Québec (DGEQ) concernant trois infractions présumées. Malgré la gravité de la situation, et après la tenue d’une rencontre, la Commission municipale du Québec (CMQ) a choisi de ne pas intervenir », déplore Doreen Assaad.

La mairesse estime que « nous nous trouvons donc laissés à nous-mêmes dans ce dossier crucial pour l’intégrité de notre démocratie locale ».

Le dossier est toutefois litigieux. En mars, la directrice du Centre Sino-Québec et conseillère municipale, Xixi Li, a lancé une poursuite de 68 000 $ en dommages contre Mme Assaad et accuse la mairesse de « multiplier les déclarations afin de la discréditer ».