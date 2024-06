PHOTO JOHN TAGGART, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Ottawa) Les entorses aux politiques d’approvisionnement du gouvernement fédéral sont survenues fréquemment pour l’octroi de contrats à McKinsey depuis 2011, constate la vérificatrice générale dans son dernier rapport. La firme de consultants a obtenu 97 contrats d’une valeur de 209 millions, dont la majorité a été accordée sans appel d’offres.

Absence de documents pour justifier la nécessité d’un contrat, évaluation des coûts inexistante, manque de surveillance du travail effectué par la firme, le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement qui ne joue pas son rôle…

Ces constats rappellent ceux déjà émis par Karen Hogan dans son rapport en février sur l’application ArriveCAN. La vérificatrice générale émet d’ailleurs une seule recommandation mardi concernant les conflits d’intérêts et invite les ministères et sociétés d’État à revoir ses recommandations antérieures sur l’octroi des contrats. Elle leur suggère de recenser « les conflits d’intérêts réels ou apparents » de façon proactive et de conserver cette déclaration dans le dossier d’achat.

Cet audit a été effectué à la demande du comité des opérations gouvernementales de la Chambre des communes qui avait examiné les contrats de services professionnels accordés à McKinsey. L’ex-grand patron de la firme, Dominic Barton, s’était défendu devant le comité en février 2023 d’avoir des liens privilégiés avec le premier ministre Justin Trudeau.

La vérificatrice générale a examiné les 97 contrats octroyés au cabinet-conseil entre 2011 et 2023, une période qui couvre à la fois le dernier mandat du gouvernement conservateur de Stephen Harper et les mandats subséquents du gouvernement libéral de Justin Trudeau. Elle précise que 200 millions ont été dépensés sur leur valeur totale de 209 millions.

Mme Hogan constate que neuf des dix ministères et organismes fédéraux et huit des dix sociétés d’État qui ont accordé des contrats à McKinsey « ont manqué à au moins un aspect de leurs politiques et directives d’approvisionnement pour au moins un contrat ». Elle cite en exemple un processus d’appel d’offres pour lequel l’évaluation des soumissions était insuffisante pour appuyer ce choix. Dans d’autres cas, la justification de passer outre le processus d’appel d’offres n’a pas été fournie.

