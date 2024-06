(Québec) Le gouvernement Legault amende son projet de loi pour protéger les élus contre l’intimidation, afin de répondre aux inquiétudes des médias et des centrales syndicales, et précise qu’il ne veut pas nuire à la liberté d’expression. Mais des zones d’ombre subsistent, disent les critiques.

« On a ajouté des amendements, c’est certain, parce que la liberté d’expression, c’est essentiel, et les journalistes, on en a besoin, ils sont essentiels. On veut juste aller chercher des possibilités pour sauver [les élus municipaux] au bord du gouffre », a plaidé la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, lors de l’étude de son projet de loi pour protéger les élus.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Plusieurs dispositions de ce projet de loi ont été durement critiquées par les grandes centrales syndicales et les patrons des principales salles de nouvelles du Québec, dont La Presse.

Ils ciblaient surtout les portions de la loi indiquant qu’un élu visé par des « propos ou des gestes qui entravent indûment l’exercice de ses fonctions ou portent atteinte à son droit à la vie privée » peut demander une injonction à la Cour supérieure, ainsi qu’un article permettant de donner une amende de 50 à 500 $ à une personne qui, « lors d’une séance de tout conseil d’un organisme municipal, cause du désordre de manière à troubler le déroulement de la séance ».

Pour les syndicats, c’était une « formule beaucoup trop large, qui ouvre la porte à des dérives antidémocratiques et arbitraires ».

Pour les patrons de presse, cela pouvait conférer aux tribunaux, « sur demande d’un élu […], le pouvoir d’ordonner à un citoyen ou à un média de cesser de diffuser des propos qui entravent indûment l’exercice de ses fonctions ou portent atteinte à son droit à la vie privée ».

Participer aux débats publics

La ministre a donc adopté une série d’amendements à son projet de loi, la semaine dernière, en collaboration avec les partis de l’opposition.

L’un d’eux précise, dans l’article 1 du projet de loi, qu’il veut protéger les élus « sans restreindre le droit de toute personne de participer aux débats publics ».

Il vient également ajouter que, pour être la cible d’une injonction, il faut entraver « de façon abusive » le travail d’un élu ou porter une atteinte « illicite » à son droit à la vie privée.

La Cour devra évaluer cette demande « en tenant compte de l’intérêt public ».

Le gouvernement estime qu’il vient guider la cour en précisant que « le fait d’exprimer, par tout moyen, son opinion dans le respect des valeurs démocratiques du Québec » n’est pas de l’entrave.

Autre importante modification : le Directeur général des élections devait être responsable de poursuivre les citoyens qui auraient commis de l’entrave à l’endroit des députés de l’Assemblée nationale du Québec. Or, celui-ci ne voulait pas de ces pouvoirs, qui sont maintenant donnés au Directeur des poursuites criminelles et pénales, via une modification à la Loi sur l’Assemblée nationale. Et les élus ne pourront pas se poursuivre entre eux avec cette loi, pour éviter toute forme de politisation, a dit Mme Laforest.

Valeurs démocratiques

« La décision d’amender le projet de loi est la bonne, et nous nous en réjouissons. Le gouvernement reconnaît ainsi explicitement que les objectifs de la loi doivent, et peuvent être atteints sans restreindre le droit de participer aux débats publics. Il reconnaît également qu’exprimer son opinion dans le respect des valeurs démocratiques n’est pas une entrave au travail d’un élu », a affirmé l’éditeur adjoint et vice-président Information de La Presse, François Cardinal.

Du côté de la Centrale des syndicats du Québec, on estime toutefois qu’il aurait fallu préciser davantage la notion d’entrave. « C’est là qu’on y voit peut-être des impacts sur l’exercice des droits démocratiques au niveau municipal. Pour nous, c’est à surveiller », a indiqué Mario Beauchemin, troisième vice-président du syndicat.

À Québec, le Parti libéral se dit « rassuré ». Il dit maintenant espérer que « sa mise en application saura bien protéger nos élus municipaux sans mettre à mal notre précieuse liberté d’expression ».

Le Parti québécois et Québec solidaire sont davantage pessimistes. « Il est difficile de déterminer si l’équilibre a été trouvé puisque, malgré nos propositions de clarification, la notion d’entrave n’est pas aussi précisément définie que nous le souhaitions. Le gouvernement a préféré laisser le soin au tribunal de trancher », a dit le péquiste Joël Arsenault.

Le député de QS Etienne Grandmont dit que les élus de l’opposition ont « travaillé durement » pour rétablir l’équilibre « entre la protection des élus et la garantie du droit fondamental à la liberté d’expression », mais que « le projet de loi reste imparfait » et que « l’introduction de la notion d’entrave soulève encore de nombreuses questions ».

C’est d’ailleurs ce qui fait dire à la Ligue des droits et libertés qu’il aurait mieux valu que Québec abandonne complètement cette portion du projet de loi. La porte-parole Lynda Khelil estime qu’avec son adoption, il y aura nécessairement « des atteintes à la liberté d’expression ».

De l’avis de Pierre Trudel, professeur à la faculté de droit de l’Université de Montréal, le « problème est que, lorsqu’un élu allègue que l’entrave est “indue” ou “abusive”, le fardeau de démontrer que le propos ou l’action n’est pas abusive retombe sur le citoyen ou le média ». « Le projet de loi vient donc ajouter un recours spécifique qui pourrait être utilisé pour faire taire [des gens], le temps que la controverse ou la mesure controversée passe », craint-il.

Mais la ministre Andrée Laforest a martelé qu’elle « devait agir », dans le cadre d’une vague de démissions d’élus du monde municipal. « J’arrive du congrès de la Fédération québécoise des municipalités : un maire est venu me voir et m’a dit, vous venez de sauver ma vie, Mme Laforest. »