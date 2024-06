(Québec) Face à l’inaction du gouvernement fédéral, aveuglé par sa « dérive idéologique », le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon demande au gouvernement Legault d’enquêter sur l’influence étrangère au Québec avec l’appui des forces policières anticorruption. Dans un Québec indépendant, il demanderait aux Québécois d’être loyaux, a-t-il ajouté.

« Je laisse [au ministre de la Sécurité publique François Bonnardel] toute la latitude pour aller chercher l’information, mais je veux savoir au Québec quel est l’état de ces ingérences. L’intérêt du Québec est en jeu, on ne peut pas se fier sur le fédéral en raison de dérive idéologique dont je viens de parler qui fait qu’il y a un aveuglement volontaire évident », a lancé M. St-Pierre Plamondon, mardi, en point de presse.

Il réagissait au dépôt du rapport fédéral sur l’ingérence étrangère, qui révèle que des élus aideraient des États à s’ingérer dans la politique canadienne.

Le chef péquiste estime que le gouvernement Legault doit prendre cette question au sérieux, et intervenir.

Quant aux « dérives idéologiques », il estime que le « trudeauisme » rend le Canada vulnérable aux « régimes militaro-autoritaires » qui veulent influencer la politique du pays.

« Pour Justin Trudeau, la célébration des identités nationales provenant de nation étrangère est plus implorante que la nation canadienne […] Il se définit lui-même comme un postnational. […] Mais que font tous les états nationaux qui ne sont pas des démocraties et qui voient ces vulnérabilités ? Ils financent, ils corrompent, ils infiltrent notre démocratie et on se retrouve avec des élus qui travaillent contre nos intérêts nationaux pour des nations étrangères », a-t-il dit.

L’ingérence étrangère est donc à son avis une « conséquence d’une dérive idéologique d’identité tellement communautaire qu’on en vient à être plus loyal envers des états étrangers qu’envers notre propre société ».

Empoisonné

« Ça crée un environnement de non-intégration. On va servir avec loyauté d’autres nations avant notre propre société. C’est empoisonné », a-t-il lancé.

M. St-Pierre Plamondon a ajouté que « dans un Québec indépendant », les Québécois vont se sentir « Québécois à part entière ».

« Dans un Québec indépendant, on va prendre ces questions au sérieux, on va demander à tous les Québécois d’être loyaux envers notre société, et on va cesser de minimiser les risques », a-t-il dit.