(Ottawa) Le Nouveau Parti démocratique (NPD) souhaite que le gouvernement fédéral impose un prix plafond pour les produits de base dans les épiceries s’il ne parvient pas à convaincre les épiciers de baisser eux-mêmes leurs prix.

La Presse Canadienne

En Europe, certains pays ont mis en place des mesures similaires et, même si le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a déclaré avoir étudié cette question, il ne pense pas que ce soit une bonne idée.

« Vous avez des matières premières qui sont échangées à l’échelle mondiale. Alors, pensez au sucre, pensez au blé, comment pouvez-vous avoir un prix dans une région particulière ? », a-t-il déclaré mardi.

« Mais je pense que la meilleure façon d’y parvenir est de continuer à faire pression sur les épiciers, sur les grands fabricants du monde entier, et à accroître la concurrence. »

Depuis plusieurs mois, les libéraux tentent d’amener les grands épiciers du Canada à signer un code de conduite qui, selon eux, fera baisser les prix des aliments.

Le ministre Champagne a même révélé qu’il cherche à courtiser un épicier étranger pour qu’il fasse son entrée sur le marché canadien, afin de bonifier la concurrence.

« Je pense que cela permettrait de dynamiser le marché et d’obtenir de meilleurs prix », a-t-il soutenu.

Le coût de certains produits alimentaires a diminué récemment en raison d’une légère baisse de l’inflation, mais les néo-démocrates soutiennent que les prix n’ont pas baissé autant qu’ils ont augmenté au cours des trois dernières années. Ils accusent les épiciers d’être gourmands.

« Nous parlons d’un panier de produits essentiels qui devraient être abordables pour les Canadiens, et nous voulons forcer les épiceries à le faire, sinon nous imposerons un plafond de prix », a proposé mardi le chef du NPD, Jagmeet Singh.

Son parti présente actuellement à la Chambre des communes une motion non contraignante réclamant une telle mesure, mais il est peu probable qu’elle soit adoptée.

Non seulement M. Champagne et ses collègues libéraux sont opposés à cette idée, mais les conservateurs le sont également.

Si M. Singh souhaitait vraiment faire baisser les prix des denrées alimentaires, le NPD soutiendrait les efforts des conservateurs pour éliminer la taxe sur le carbone, a déclaré mardi le porte-parole conservateur Sebastian Skamski, dans un communiqué.

Les conservateurs se sont concentrés sur leur approche consistant à « supprimer la taxe » pour améliorer l’abordabilité en supprimant la tarification du carbone, une politique environnementale clé des libéraux.

Les prix des produits d’épicerie ont augmenté à l’échelle mondiale depuis 2021, en raison des changements climatiques, de l’inflation, des risques géopolitiques tels que la guerre entre la Russie et l’Ukraine et, au Canada, du manque de concurrence entre les épiciers.

Sentant la pression, certains gouvernements européens ont plafonné les prix des produits de base ou signé des accords avec des épiceries pour réduire les coûts.

L’année dernière, le gouvernement français a conclu un accord de trois mois avec les chaînes de supermarchés pour réduire les prix de centaines de produits de base et d’autres aliments.

Des pays comme la Hongrie et la Croatie ont également imposé un contrôle des prix pour des produits tels que l’huile de cuisson, certaines coupes de porc, la farine de blé et le lait. L’Espagne a quant à elle aboli toute taxe sur la valeur ajoutée sur les produits essentiels et a réduit de moitié la taxe sur l’huile de cuisson et les pâtes, à 5 %.

L’avantage d’être à la traîne dans ce domaine est que d’autres pays ont déjà imposé des plafonds de prix, en particulier pour les produits d’épicerie et dans d’autres domaines également, nous pouvons donc examiner d’autres juridictions pour voir comment ils ont procédé. le chef du NPD, Jagmeet Singh

Les dirigeants de Loblaw, Metro, Empire, le propriétaire de Sobeys, Walmart Canada et Costco, ont tous été interrogés par les députés sur leurs marges bénéficiaires dans un contexte d’inflation alimentaire élevée, dont les épiciers disent ne pas avoir indûment profité.

Même si l’inflation des produits alimentaires s’est considérablement modérée, atteignant seulement 1,4 % en avril, les prix ont augmenté de 21,4 % au cours des trois dernières années.

En avril, certains consommateurs ont boycotté Loblaw, accusant le géant de l’épicerie de faire monter les prix.