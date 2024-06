Michèle Audette, sénatrice et ex-co-commissaire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

(Ottawa) Cinq ans après la conclusion de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA), l’ex-commissaire Michèle Audette ne cache pas sa déception. Le rapport contenait 231 appels à la justice, mais peu ont été réellement appliqués. Celle qui est aujourd’hui sénatrice voudrait voir pour les victimes une mobilisation aussi importante que les efforts déployés pour contrer les vols de voiture. Nous l’avons jointe lundi alors qu’elle était à Vancouver.

Le rapport de l’ENFFADA a été remis au gouvernement le 3 juin 2019. Quel constat faites-vous cinq ans plus tard ?

Je suis à Vancouver, où j’ai rencontré des groupes sur la crise du logement et celle des opioïdes. C’est difficile de démontrer que, humainement, ça a eu un impact. Je ne dis pas qu’il n’y en a pas, mais il y a une crise et ça explose. Avant l’enquête, il y avait déjà des initiatives. Pas assez, c’est sûr. Et après l’enquête ? La première fois que j’ai vu le plan d’action du gouvernement, c’est comme si on avait juste ajouté les appels à la justice à des initiatives déjà existantes. Ça, pour moi, ça ne passait pas. On n’a pas fait ça pour rien. On vous demande de faire le virage. Quand vous avez des mesures existantes, que vous voulez les bonifier ou les reconduire, faites un stop en incluant les familles, en incluant les experts qui ont peut-être un angle qu’il n’y a pas dans ce qui existe. Ce n’est pas clair que ça a été fait.

Il y a aussi un objectif qui est de mettre des mécanismes de reddition de comptes. Je ne sens pas que c’est là, mais pas du tout, même en 2024. Et puis, on met beaucoup d’énergie sur ce que le fédéral a fait, mais c’est une enquête qui a aussi été ordonnée par les provinces et territoires. Et eux, je ne les entends pas ou je ne les vois pas. Donc, tant qu’on n’aura pas de mécanismes de reddition de comptes national et régionaux, on va s’essouffler et on ne sentira pas qu’il y a un réel avancement ou un changement. Il y a une voie fédérale avec 83 appels à la justice qui sont spécifiquement pour le gouvernement fédéral. Le reste se répartit dans les provinces et territoires, et il y en a 21 en plus pour le gouvernement du Québec.

Combien d’appels à l’action peut-on cocher sur l’ensemble des recommandations qui avaient été faites ?

Vos collègues de CBC avaient fait un exercice il y a un an où il y avait deux appels qui avaient vraiment été cochés. J’ai posé la question à quelqu’un qui était impliqué au gouvernement fédéral et je lui ai dit : « C’est quoi, ça ? » La personne m’a expliqué que CBC n’avait pas totalement tort. Mes deux bras sont tombés. J’adore le rapport récent de Jennifer Moore Rattray, qui a été mandatée par le gouvernement fédéral [elle a analysé la mise en œuvre de l’appel à la justice 1,7 de l’ENFFADA, soit la création d’un d’ombudsman des droits de la personne]. Elle dit : « Arrêtez de nous consulter, on vous a donné nos réponses, arrêtez de nous interpeller, on vous les a données, nos recommandations. » Je me suis dit : enfin, il y a quelqu’un qui le dit haut et fort au sein de l’appareil gouvernemental.

Je sens quand même une pointe de déception dans vos réponses…

C’est sûr que je suis encore insatisfaite. On dit : « Nous, on a fait plus que l’autre gouvernement [celui de Stephen Harper]. » Moi, ce n’est pas ça que je veux entendre. Qu’est-ce que tu fais concrètement pour que les femmes autochtones et leurs filles soient protégées ? On vous a donné un projet de société, vous faites quoi ? Ça augmente au lieu de diminuer. Si c’était leurs filles… Comme j’ai dit au ministre de la Justice en comité, toute la mobilisation qu’on fait autour des voitures volées – un sommet, le financement, des amendements au Code criminel, des projets de loi –, je comprends, mais dans le cas des femmes et des filles autochtones, on parle de pertes de vies humaines. Je ne sens pas qu’il y a la même mobilisation avec du financement, des amendements législatifs, etc. Ça touche aussi le crime organisé, la disparition de nombreuses femmes et filles autochtones. Pour une famille qui a perdu quelqu’un, quand tu mobilises beaucoup de ressources autour de guerres à l’extérieur, puis que tu mobilises beaucoup de ressources pour des vols d’auto alors qu’on parle depuis plus de 50 ans d’une perte d’êtres humains parce qu’un système les a abandonnés, c’est sûr qu’on réagit ! Ça ne veut pas dire qu’il faut empêcher l’autre, mais démontre-moi que tu as le même intérêt pour l’être humain.

L’ENFFADA n’a-t-elle pas réussi à faire changer les mentalités d’une certaine façon ? Par exemple, on a vu que le financement a finalement été alloué pour chercher les restes humains de femmes autochtones qui auraient été abandonnées dans un dépotoir au Manitoba.

Merci. Ça, c’est tellement vrai. Je dois rencontrer mardi l’Association canadienne des chefs de police à Saskatoon. Ils vont nous parler des bonnes pratiques et des choses qui ont été difficiles pour eux depuis le dépôt du rapport. Pour moi, c’est historique. C’est cette association-là qui ne voulait rien savoir d’une enquête nationale. On avait finalement signé une entente de collaboration. Là, cinq ans plus tard, ils vont nous présenter ce qu’ils ont fait depuis le dépôt du rapport.

Donc, vous considérez que l’ENFFADA a réussi à faire changer les mentalités ?

Oui, dans les universités et dans les cours, on le voit. Dans les mouvements sociaux, on le voit. Dans les municipalités, comme à Vancouver où il y a un comité pour le suivi des appels à la justice. Donc, on voit à certains endroits qu’on ne peut pas prétendre que ça n’a pas été fait. L’éducation populaire et la mobilisation, ça, c’est de la guérison.

Craignez-vous que l’ENFFADA tombe dans l’oubli si les conservateurs forment le gouvernement après les prochaines élections ?

Ma crainte est là. Je l’ai dit à des gens que j’aime beaucoup et qui sont membres de ce parti-là. Moi, votre chef me fait peur. Je ne l’ai jamais rencontré, mais la façon dont il a commencé sa campagne, ça m’a fait peur. Je ne lâcherai pas non plus avec eux autres au Sénat et je leur dis : « Les questions que je pose aujourd’hui, je vais vous les poser à vous aussi. » Dépendamment des réponses, des priorités ou de la mobilisation, je vais toujours marteler avec amour ou avec fermeté, mais je ne lâcherai pas le morceau. On ne lâchera pas le morceau. Le mouvement va continuer. Notre voix va être importante et elle est déjà importante maintenant.

Les propos de la sénatrice ont été abrégés à des fins de concision.