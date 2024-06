2 articles Politique

Table ronde avec deux ex-députées Ralentir en politique, est-ce utopique ?

En raison des cycles électoraux tous les quatre ans, des crises qui se succèdent et se complexifient, travailler en politique est une course effrénée. A-t-on assez de temps pour réfléchir avant d’agir ? Véronique Hivon et Christine St-Pierre, deux ex-députées, ont pris un temps d’arrêt pour dégager des idées qui baisseraient de quelques degrés la « fournaise » du parlement.