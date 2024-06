Plus de pouvoirs aux pharmaciens et aux professionnels de la santé

(Québec) Sonia LeBel dépoussière le Code des professions : les professionnels de la santé, comme les infirmières et les psychologues, pourront désormais poser un diagnostic de santé mentale et les pharmaciens auront plus de pouvoirs pour prescrire et prolonger les ordonnances.

La présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel a déposé mardi au Salon bleu un projet de loi visant à modifier le Code des professions pour la modernisation du système professionnel et l’élargissement de certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Le texte législatif vient notamment donner davantage de pouvoirs aux pharmaciens. Le projet de loi 67 revoit le champ d’exercices des pharmaciens et les activités qui leur sont réservées, dont la prescription de médicaments et la prolongation d’ordonnances. Il donne aussi au conseil d’administration de l’Ordre des pharmaciens du Québec le pouvoir d’encadrer certaines activités par règlement.

Par exemple, un pharmacien pourra se fier sur son jugement clinique pour prolonger une ordonnance. Il pouvait actuellement le faire, mais selon un cadre très limité, a expliqué Mme LeBel.

Le pharmacien pourra aussi prescrire des médicaments pour « les maladies de la vie courante » comme une conjonctivite ou une infection urinaire, a indiqué en exemple la ministre. La liste des maladies sera établie plus tard par règlement. Le projet de loi vient aussi élargir les activités de dépistage en pharmacie.

Santé mentale

Le projet de loi élargit aussi le bassin de professionnels du domaine de la santé pouvant poser un diagnostic en santé mentale. Dans le texte législatif, on prévoit de modifier la Loi sur les infirmières et les infirmiers pour leur permettre de « diagnostiquer les troubles mentaux, à l’exception de la déficience intellectuelle ».

En tout, ce sont cinq nouveaux professionnels qui pourront poser un tel diagnostic. Il s’agit des infirmières cliniciennes (en ce moment seules les super-infirmières pouvaient le faire), psychologues, conseillers d’orientation, sexologues et orthophonistes. Reste que ceux-ci n’auront toujours pas le pouvoir de prescrire une médication à la suite d’un diagnostic. C’est une première étape, a nuancé mardi Mme LeBel.

Le projet de loi de Mme Lebel rend aussi le Code des professions plus flexible. Il permet notamment la délivrance d’autorisation spéciale en situation d’urgence pour exercer des activités professionnelles, comme lors de la pandémie où des infirmières à la retraite avaient obtenu des permis spéciaux pour vacciner. Le texte législatif permet aussi aux ordres de mettre en œuvre des projets pilotes.

Le projet de loi de la ministre LeBel est le premier jalon d’un chantier plus large lancé il y a un an. Sonia LeBel a consulté les 46 ordres professionnels pour établir des pistes de solutions afin de les rendre plus flexibles. L’objectif est aussi de s’ajuster aux réalités d’aujourd’hui alors que le système professionnel n’a pas été revu en profondeur depuis 50 ans.

Son plan se déclinait alors en trois volets :

L’allègement réglementaire : Permettre aux ordres professionnels d’adopter certains règlements dans le respect des lignes directrices de l’Office des professions.



: Permettre aux ordres professionnels d’adopter certains règlements dans le respect des lignes directrices de l’Office des professions. Modernisation du Code des professions : Réviser plusieurs paramètres d’encadrement des ordres, tels la gouvernance, l’admission et le système disciplinaire.



: Réviser plusieurs paramètres d’encadrement des ordres, tels la gouvernance, l’admission et le système disciplinaire. Élargissement des professions : Pour réussir à déployer le Plan Santé, permettre, par exemple, à certains professionnels d’offrir davantage de services à la population.

Son intention est de donner les pouvoirs nécessaires à l’Office des professions pour « qu’il puisse pleinement assurer son rôle de protecteur » du public et offrir aux ordres professionnels une « plus grande souplesse » réglementaire, expliquait-elle en entrevue à La Presse, cet automne.

« Je veux être capable d’identifier avec eux des gains rapides. Est-ce qu’il y a des modifications législatives que je peux faire pour leur permettre d’être plus agiles dans leur rôle ? », illustrait-elle.

En 2020, le gouvernement Legault a légiféré pour donner aux pharmaciens le pouvoir de prescrire certains médicaments en situation d’urgence et administrer des vaccins. Le projet de loi avait été adopté à toute vapeur alors que la première vague de la pandémie déferlait au Québec. Un deuxième texte législatif avait aussi le même objectif, mais pour les infirmières praticiennes spécialisées (IPS).