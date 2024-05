Électrification des autobus Des retombées économiques positives, plaide Legault

(Québec) Québec pèse le pour et le contre de l’électrification rapide des autobus. La mesure est coûteuse et a un impact limité sur la réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Mais elle a des retombées économiques positives, avec Nova Bus et Lion, a plaidé François Legault.