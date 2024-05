(Ottawa) Le projet de loi anti-briseurs de grève a été adopté à l’unanimité à la Chambre des communes lundi après-midi. Il vise à interdire le recours à des travailleurs de remplacement lors d’un conflit de travail dans les secteurs relevant du gouvernement fédéral, comme les banques, les télécommunications et les transports.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a qualifié cette journée d’historique. Le projet de loi C-58 a fait l’objet de longues négociations entre les néo-démocrates et les libéraux. Il s’agit de l’une des demandes les plus importantes de l’entente entre les libéraux et les néo-démocrates qui permet à l’équipe de Justin Trudeau de gouverner comme s’il était majoritaire. Le gouvernement estime que plus d’un million de personnes pourraient être touchées.

Même si cela constitue une grande victoire pour le mouvement syndical, la présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) se dit « extrêmement inquiète ». Elle craint toutefois que le délai de mise en œuvre de 12 mois ne permette à un éventuel gouvernement conservateur de le renverser et compte militer pour inciter le Sénat à le raccourcir.

Tous les partis à la Chambre des communes ont appuyé le projet de loi C-58 lors du vote en troisième lecture, incluant les conservateurs.

