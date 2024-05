Énergie Ce que l’on sait sur la réforme Fitzgibbon

Il en parle depuis décembre 2022 et le commente abondamment depuis : le superministre Pierre Fitzgibbon doit déposer son projet de loi « costaud » sur l’énergie dans les prochains jours. Il veut pousser le Québec vers la sobriété énergétique, accélérer le développement de la nouvelle production d’électricité ainsi que simplifier et assouplir les critères pour que les entreprises privées produisent de l’énergie pour leurs besoins et ceux d’autres entreprises.