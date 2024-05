(Québec) Confronté à des coûts et des délais qui explosent, le gouvernement Legault a déposé jeudi deux projets de loi dans l’espoir de mieux gérer les projets de transport collectif et ceux d’infrastructures publiques en général.

La ministre des Transports Geneviève Guilbault a présenté au Salon bleu son texte législatif créant Mobilité Infra Québec, une agence qui aura notamment pour mandat d’analyser, de planifier et de réaliser des projets de transport collectif et des projets routiers complexes comme la construction d’un pont. C’est le gouvernement qui lui confiera les projets.

Geneviève Guilbault a accordé une entrevue à La Presse sur le sujet la semaine dernière. Elle a justifié cette nouvelle structure indépendante inspirée de CDPQ Infra – et un peu de Santé Québec aussi – en disant notamment que le gouvernement n’a pas l’expertise à l’interne en matière de transport collectif et qu’il est nécessaire de centraliser la planification des projets. Le mandat de Mobilité Infra Québec, « on pourrait y voir un chevauchement avec la mission de l’ARTM », l’Autorité régionale de transport métropolitain, reconnaissait-elle.

Il y a eu des résistances au gouvernement au sujet de la création de cette agence, comme La Presse l’a démontré la semaine dernière.

De son côté, le ministre des Infrastructures, Jonatan Julien, a dévoilé son projet de loi « visant principalement à diversifier les stratégies d’acquisition des organismes publics et à leur offrir davantage d’agilité dans la réalisation de leurs projets d’infrastructures ». Son objectif : que les projets se réalisent 25 % plus vite et coûtent 15 % moins cher.

Ce n’est pas la première fois que Québec tente de donner un coup de barre en matière d’infrastructures. Il avait fait adopter en 2020 une loi pour accélérer environ 200 projets dont les résultats ont été mitigés. Ce sont surtout les Maisons des aînés – une promesse caquiste – qui ont poussé rapidement, mais à un coût beaucoup plus élevé que prévu.