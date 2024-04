(Ottawa) Le Québec n’a reçu jusqu’à maintenant qu’une fraction des milliards alloués par le gouvernement Trudeau dans les programmes pour le logement abordable, apprend-on dans une compilation effectuée par la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL). « Une grande injustice », dénonce le Bloc québécois.

« Il se dégage ce qu’on craignait, c’est-à-dire une grande iniquité pour le Québec », constate à regret le député bloquiste, Gabriel Ste-Marie, en entrevue. Il avait demandé la ventilation par province des programmes de logement géré par l’organisme.

Le Québec a reçu 14 % des fonds alloués, ce qui est en deçà de son poids démographique au pays qui frise 23 %. C’est un peu plus de 4 milliards sur les 29 milliards visant à financer la construction de nouveaux logements. S’il reçoit une part à peu près équivalente à la proportion de sa population dans la plupart des programmes, deux d’entre eux font baisser la moyenne : le Fonds pour le logement abordable (FLA) et le Programme de prêts pour la construction d’appartements (PPCA).

Le Québec n’a obtenu que 6 % de la somme du FLA, soit environ 465 millions sur 7,5 milliards. Cet argent a servi à financer plus de 10 000 unités. Par comparaison, l’Ontario a obtenu plus de la moitié du fonds avec 4,1 milliards.

Dans le cas du PPCA, la part du Québec est de 15 %. Ce sont 2,7 milliards qui ont été alloués pour la construction de plus de 8000 unités sur les 17,6 milliards. L’Ontario et la Colombie-Britannique ont obtenu respectivement 7,7 milliards et 6 milliards.

L’écart entre les provinces s’explique par le fait que ces programmes sont basés sur la demande et donc les projets soumis par des développeurs, a indiqué le ministre du Logement, Sean Fraser, en entrevue.

Le Bloc québécois craint que cette injustice ne se répète avec la pluie de milliards annoncée pour le logement dans le cadre du strip-tease budgétaire du gouvernement. Le prochain budget qui sera déposé mardi inclut 6 milliards pour un nouveau fonds qui servira à financer les infrastructures nécessaires au logement comme les égouts. Il prévoit également 400 millions supplémentaires pour le Fonds pour accélérer la construction de logements.

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Gabriel Ste-Marie, député bloquiste

Nous, ce qu’on demande, c’est d’utiliser le modèle de l’initiative pour la création rapide de logements, l’ICRL, de laisser Québec choisir, comme ça on est sûr qu’on ne se fera pas rouler dans la farine, qu’on va avoir notre part, que ça va être équitable. Gabriel Ste-Marie, député bloquiste

Le nouveau programme Bâtir au Canada, annoncé lui aussi récemment, permettra de conclure une entente avec le Québec, rappelle le ministre du Logement, Sean Fraser. « C’est une nouvelle approche qui nous permettra de traiter [cet enjeu] de manière bilatérale, là où auparavant c’était basé sur les demandes d’application et les développeurs. »

Reste que ce programme, calqué sur un programme déjà existant en Colombie-Britannique, impose des conditions aux provinces comme celles de réduire le délai d’approbation des projets et construire du logement sur des terrains appartenant au gouvernement ou vacants.