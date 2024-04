Visite au Canada Le PM français célèbre avec Justin Trudeau leurs « valeurs partagées » à Ottawa

(Ottawa) Le premier ministre français Gabriel Attal, arrivé mercredi soir à Ottawa, a célébré avec son homologue Justin Trudeau les « valeurs partagées » par les deux pays alors que « les vents mauvais soufflent et veulent remettre en cause les progrès et les droits humains ».