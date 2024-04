(Ottawa) Un affrontement épique se dessine dans l’est du Québec. La députée et figure montante du Bloc québécois Kristina Michaud a annoncé jeudi qu’elle affronterait la ministre Diane Lebouthillier lors des prochaines élections fédérales.

La Presse Canadienne

La bloquiste était à l’heure des choix alors que la circonscription qu’elle représente depuis 2019, Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, disparaîtra avec la révision de la carte électorale et sera englobée par les circonscriptions voisines, dont celle de la ministre Lebouthillier.

Lors des dernières élections de 2021, Mme Michaud avait été facilement réélue avec près de 60 % des voix contre son rival libéral Louis-Éric Savoie, qui n’avait obtenu qu’un peu plus de 21 % des voix.

Diane Lebouthillier a pour sa part été élue dans la circonscription de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine pour la première fois en 2015 et a été réélue sans interruption depuis.

Lors du dernier scrutin, elle avait été récolté plus de 46 % des voix contre le bloquiste Guy Bernatchez, qui avait arraché plus de 39 % du vote.

Mme Lebouthillier est ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne depuis le remaniement de l’été et a précédemment été ministre du Revenu national.

Elle a annoncé au début février qu’elle entendait briguer un nouveau mandat, expliquant avoir encore le « feu sacré » pour poursuivre son travail.