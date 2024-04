Québec solidaire (QS) souhaite que l’expansion du privé en santé cesse. Le porte-parole solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a demandé mercredi matin à la Coalition Avenir Québec (CAQ) de mettre un frein dès maintenant à l’ouverture de nouvelles cliniques spécialisées privées.

Katrine Desautels La Presse Canadienne

En conférence de presse devant l’Institut de chirurgie spécialisée de Montréal, le responsable en matière de santé de QS, Vincent Marissal, et M. Nadeau-Dubois ont exhorté le ministre de la Santé, Christian Dubé, à arrêter de donner de nouveaux permis de centres médicaux spécialisés (CMS).

Selon M. Nadeau-Dubois, beaucoup de Québécois n’ont pas le choix de se tourner vers le privé et ils doivent souvent débourser des sommes importantes pour obtenir des soins. Il dénonce que « ce système à deux vitesses ne fonctionne pas ».

QS affirme que le nombre de CMS a explosé sous la gouvernance de la CAQ. Dans un communiqué de presse, la formation politique soutient que depuis l’arrivée au pouvoir de la CAQ, le ministère de la Santé et des Services sociaux a délivré plus de 36 nouveaux permis pour des CMS et que le nombre de médecins exerçant dans ces centres privés dans le cadre du régime public est passé de 226 en 2018 à 917 en 2023.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.