Benoît Pelletier, un grand Québécois et un « gentleman »

Les milieux politique et journalistique ont été bouleversés d’apprendre le décès à l’âge de 64 ans de Benoît Pelletier, ex-ministre libéral sous Jean-Charest.

Par voie de communiqué, sa famille a indiqué que le décès est survenu au Mexique, le 30 mars.

« Benoît Pelletier était brillant, généreux et courtois. Il avait à cœur le Québec et la défense de notre langue », a écrit le premier ministre François Legault sur X.

Élu député du Parti libéral dans Chapleau en 1998, puis réélu en 2003 et en 2007. M. Pelletier a été ministre de 2003 à 2008, entre autres responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie.

Comme juriste – M. Pelletier était constitutionnaliste – et comme politicien, Benoît Pelletier « a joué un rôle essentiel dans le renforcement du statut du Québec au sein du Canada et à l’étranger, a écrit l’ex-premier ministre Jean Charest. Il laisse un héritable politique inestimable ».

M. Pelletier « était une référence en droit constitutionnel, a aussi relevé Marc Tanguay, chef du Parti libéral du Québec. Son talent politique et son dévouement en tant qu’avocat et professeur à l’Université d’Ottawa ont inspiré beaucoup d’entre nous. Érudit, grand orateur et toujours prêt à aider, il restera un modèle pour nous tous ».

Dominique Anglade, ex-cheffe du Parti libéral du Québec, dit garder « en mémoire son immense volonté de porter la nation québécoise haut et fort ».

M. Pelletier était aussi un grand communicateur. Il était toujours prêt à éclairer le débat public, encore il y a quelques semaines à peine, lors du jugement favorable au Québec de la loi sur la laïcité.

Il se montrait d’une grande disponibilité pour les journalistes. « Affable, généreux, modéré et en pleine maîtrise de ses dossiers », a commenté Sébastien Bovet, journaliste à Radio-Canada.

C’était « un gentleman », a résumé Les Perreaux, rédacteur en chef d’Options politiques et ex-journaliste au Globe and Mail.

Dans son communiqué, la famille souligne que M. Pelletier avait survécu à la COVID-19 « qui l’a frappé sans merci en 2021 ». Après un coma, M. Pelletier en avait eu pour des mois à se remettre. Sa fille, Françoise Goulet-Pelletier avait alors publié un texte touchant sur la maladie de son père, suscitant une vague de soutien et d’hommages de toutes parts.

En novembre 2001, il avait rédigé un rapport intitulé « Un projet pour le Québec, affirmation, autonomie et leadership » qui est devenu le fer de lance du plan d’action du gouvernement Charest en matière d’affaires intergouvernementales.

Sa famille a rappelé par voie de communiqué que M. Pelletier « a toujours défendu un fédéralisme évoluant dans le respect des deux paliers de gouvernements et participé aux débats sur le rôle du Québec au sein du Canada et à l’international ».

En entrevue au Devoir en 2007, il a déclaré qu’il n’hésiterait pas à se définir « comme autonomiste ».

Détenteur de deux doctorats en droit, M. Pelletier est, entre autres, membre de l’Ordre du Canada, Officier de l’Ordre national du Québec et Grand citoyen de l’Ordre de Gatineau.