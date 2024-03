(Ottawa) Après les États-Unis et la France, c’était au tour du Canada, lundi, de lancer une opération de rapatriement en Haïti. Près d’une vingtaine de citoyens canadiens ont jusqu’à présent été transportés en République dominicaine voisine par hélicoptère.

L’opération de départ assisté s’est mise en branle aujourd’hui [lundi], a annoncé en conférence de presse la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Des 30 Canadiens qui souhaitaient partir « immédiatement », 18 plus « vulnérables » – besoin d’assistance médicale ou avec enfants – ont déjà quitté Haïti, lundi.

Le transport à destination de la République dominicaine s’effectuera par hélicoptères nolisés « tout au long de la semaine », a indiqué la cheffe de la diplomatie canadienne. Elle n’a pas voulu entrer dans les détails opérationnels, de crainte que les gangs criminalisés tentent de contrecarrer les efforts de sauvetage.

La raison pour laquelle il a été décidé de procéder par étapes est que Saint-Domingue a « des conditions d’admissibilité strictes », ce qui signifie que seuls les citoyens canadiens possédant un passeport canadien valide peuvent entrer en territoire dominicain, a exposé la ministre Joly.

Des quelque 3039 Canadiens inscrits au registre d’Affaires mondiales Canada, moins de 100 personnes ont demandé de l’assistance et répondent aux critères de la première vague ; le gouvernement compte toutefois élargir l’opération aux résidents permanents et aux membres de leurs familles, a-t-elle aussi noté.

PHOTO RICHARD PIERRIN, AGENCE FRANCE-PRESSE Le Canada recommande depuis maintenant près de deux ans d’éviter tout voyage en Haïti « en raison de la menace que représentent les enlèvements, la violence reliée aux gangs et les possibles troubles civils dans l’ensemble du pays ».

Jusqu’à tout récemment, le gouvernement du Canada avait écarté l’idée d’évacuer ses ressortissants, tout en assurant que des plans de contingence avaient été élaborés en cas de détérioration de la situation sécuritaire en Haïti.

« Apocalypse », encore

Tout en reconnaissant que le niveau de danger s’est en effet aggravé, la ministre Joly a tenu à rappeler que les voyages en Haïti étaient déconseillés depuis plus d’un an. « Les gens qui sont ici le sont en connaissance de cause », constatait récemment André François Giroux, ambassadeur d’Ottawa à Port-au-Prince.

Journaliste en Haïti, Harold Isaac donne raison au diplomate canadien. « On sait à quoi s’attendre. C’est vrai qu’on en arrache, mais on n’en est pas à notre premier rodéo. On a vu l’apocalypse plus d’une fois ici », lâche le Canadien d’origine.

Je vois passer des hélicoptères devant ma maison chaque jour. Ça envoie un message puissant, parce que les gens qui partent, ce sont des chefs d’entreprise, des personnes qui ont des rôles importants dans la société haïtienne… quand on part en catastrophe comme ça, on ne revient pas le lendemain matin. Harold Isaac, journaliste canadien basé en Haïti

À ceux qui se trouvent actuellement sur le territoire haïtien, le gouvernement canadien recommande de « se mettre à l’abri sur place, faire le plein de produits de première nécessité (nourriture, eau et médicaments) » et de « limiter leurs déplacements ».

Ceux-ci ont été considérablement entravés, voire réduits à néant, depuis que l’aéroport international a fermé ses portes, il y a près de trois semaines, alors que la capitale est en proie à un énième regain de violence dans la foulée de la démission du premier ministre Ariel Henry.

La paralysie totale de l’infrastructure n’est pas étrangère à la décision de la France et des États-Unis d’évacuer certains de leurs ressortissants au cours des derniers jours, avant que le Canada ne décide de leur emboîter le pas.

PHOTO RICARDO HERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS La France et les États-Unis ont évacué certains de leurs ressortissants au cours des derniers jours, alors que l’aéroport international de Port-au-Prince est fermé depuis quelque trois semaines et que la capitale est en proie à un énième regain de violence dans la foulée de la démission du premier ministre Ariel Henry.

Le gouvernement français a transporté dimanche par hélicoptère militaire certains des siens à un bâtiment de la marine nationale qui devait ensuite les transporter à Fort-de-France, en Martinique. Les États-Unis ont pour leur part évacué plus de 200 de ses ressortissants.

Transition : déjà des accrocs

La période de transition de gouvernance promet d’être périlleuse en Haïti. On le savait, mais on en a eu une première démonstration au courant de la fin de semaine : la création du conseil présidentiel de transition se heurte à des désaccords.

Des désaccords ont marqué, et semblaient persister lundi, l’élaboration de la liste des membres du comité, qui doit compter sept membres votants représentant les principales forces politiques en Haïti et le secteur privé, en plus de deux membres non-votants.

La seule femme qui avait été choisie pour en faire partie, l’ambassadrice d’Haïti auprès de l’UNESCO, Dominique Dupuy, a annoncé qu’elle jetait l’éponge, évoquant des menaces de mort contre sa famille ainsi que des attaques misogynes.

Avec l’Agence France-Presse