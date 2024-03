Contrats fédéraux Cinq millions en facturations frauduleuses découvertes par Ottawa

(Ottawa) Le gouvernement fédéral s’attend à trouver d’autres cas de fraude comme celle mise au jour mercredi. Trois sous-traitants en technologies de l’information ont facturé frauduleusement 5 millions à près de 40 ministères et sociétés d’État entre 2018 et 2022, a révélé le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement du Canada (SPAC). Les ministres Jean-Yves Duclos et Anita Anand en ont profité pour annoncer une série de mesures pour resserrer les règles.