(Québec) Le Parti libéral du Québec s’inquiète du signal d’alarme envoyé par les firmes de notation financière Moody’s et DBRS Morningstar, qui allument des feux jaunes devant l’ampleur du déficit budgétaire du gouvernement. Les libéraux craignent de voir les coûts d’emprunt s’enflammer.

« C’est important que la CAQ se ressaisisse. C’est pour tous les Québécois, aujourd’hui, ça va coûter plus cher, emprunter », a lancé jeudi le porte-parole libéral en matière de finances, Fred Beauchemin. Le député de Marguerite-Bourgeoys a brandi devant les journalistes de l’avis des firmes de notation financière au lendemain du dépôt d’un budget lourdement déficitaire.

« Ce matin, on a eu des mises en garde de Moody’s et DBRS sur les finances publiques du Québec : déficit record, pas de plan de retour à l’équilibre budgétaire en sont la cause. Dans le monde obligataire, mardi, après le budget, le coût d’emprunt relatif du Québec a augmenté. Hier, après la conférence du premier ministre, le coût d’emprunt s’est encore plus détérioré », a énuméré M. Beauchemin.

Le gouvernement Legault anticipe un déficit record de 11 milliards pour l’exercice budgétaire 2024-2025, soit plus de trois fois plus que son estimation antérieure de 3 milliards, et près de deux fois plus que les déficits moyens de 6 milliards qui ont été comptabilisés pour les deux années précédentes.

Les analystes de la firme Moody’s ont produit un rapport préliminaire qui accorde un premier avis « négatif » au sujet de la notation de crédit du gouvernement du Québec.

« La baisse des résultats budgétaires est un constat négatif de crédit [credit negative] qui met en évidence les pressions auxquelles le gouvernement du Québec fait face tant sur les revenus que sur les dépenses », écrivent les analystes de Moody’s dans leur rapport obtenu par La Presse.

De tels avis préliminaires de negative credit de la part de Moody’s et d’impact potentiel sur des « notations de crédit » chez DBRS envers la soudaine détérioration de la situation budgétaire au gouvernement du Québec ne représentent pas encore l’équivalent d’une révision ou, pire, d’une baisse de cote de crédit par ces firmes de notation.

Ils n’en constituent pas moins des avertissements à l’intention des nombreux clients investisseurs et financiers de Moody’s et de DBRS qui interviennent dans le marché multimilliardaire des titres de dette et des obligations émises par le gouvernement du Québec.

Leur perception de la situation des finances publiques à Québec et des cotes attribuées par les firmes de notation financière – « Aa2 stable » chez Moody’s et « AA bas stable » chez DBRS – est aussi déterminante pour l’évolution des coûts d’emprunt du gouvernement provincial.

Les libéraux y voient un « avertissement solide » pour le gouvernement Legault. « Ça veut dire que plusieurs personnes regardent le marché obligataire du Québec et se posent à la question à savoir s’il va y avoir un nouveau programme d’émissions obligataires », a expliqué M. Beauchemin. Ce scénario, s’il se concrétise, fera augmenter les coûts d’emprunt pour le Québec.

« Dans le marché obligataire, tout se tient ensemble […] tout le monde va avoir à payer plus cher pour emprunter à la banque », a-t-il prévenu. M. Beauchemin a par ailleurs remis en doute la « crédibilité » du ministre des Finances, Eric Girard, qui s’est « trompé » à plus d’une reprise au cours des dernières années, selon lui.

Le PQ relativise

Pour sa part, le Parti québécois a affirmé que la situation financière du Québec n’est pas « castastrophique » et qu’il faut être prudent quant au message que doit envoyer le gouvernement.

« Comme politicien, au Québec, peu importe le parti auquel on appartient, il faut faire attention à cette question-là, de la décote et des risques », a soutenu le député péquiste Pascal Paradis.

« Il ne faut pas entretenir cette vision-là que le Québec est dans une situation risquée. Il ne faut pas entretenir ce discours-là. Quand on regarde le ratio de la dette par rapport au PIB, déficit par rapport au PIB, le Québec est encore dans une situation qui le place assez avantageusement par rapport à toutes sortes de pays occidentaux, notamment en Europe », a-t-il ajouté.

Selon le PQ, le gouvernement place le Québec dans une situation « plus difficile à cause des choix qu’il a effectués », le manque de planification et les « coûts du fédéralisme ».