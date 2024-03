(Ottawa) Le rapport de la vérificatrice générale est erroné, selon l’un des deux associés de GC Strategies. Kristian Firth témoigne mercredi devant les élus. Il soutient que son entreprise a été payée 11 millions afin de recruter des développeurs pour l’application ArriveCAN et non pas 19,1 millions, comme l’a écrit Karen Hogan dans son rapport le mois dernier. La firme s’est retrouvée au cœur du fiasco financier de l’application ArriveCAN.

M. Firth a indiqué que la commission de GC Strategies sur ces contrats s’élève à 2,5 millions moins ses dépenses et les impôts qu’elle a dû payer.

« C’est la troisième fois que je dois témoigner devant ce comité », a-t-il déploré d’entrée de jeu. Il a livré sa version des faits par vidéoconférence au comité des opérations gouvernementales de la Chambre des communes après avoir prêté serment. Il s’agit d’une procédure rarement utilisée.

Le sergent d’armes n’aura donc pas eu besoin de l’arrêter pour le forcer à témoigner devant les élus. « Une mesure extrême », a-t-il dénoncé. Il s’est plaint d’avoir été forcé de se présenter devant le comité contre l’avis de son médecin et a indiqué qu’il ne savait pas s’il allait pouvoir rester pour répondre aux questions durant trois heures comme prévu.

Il a également déploré que son témoignage soit télédiffusé sur le canal parlementaire malgré sa demande pour qu’il ne le soit pas. Il a également accusé les élus de tenter de les diviser, lui et son associé, Darren Anthony, qui doit livrer sa version des faits au comité jeudi.

M. Firth a rappelé qu’il avait été dépeint comme un fraudeur par les élus lors de son dernier témoignage l’automne dernier et a attribué la perte de ses contrats avec le gouvernement fédéral à cette situation. Il a également indiqué que sa famille et lui avaient reçu des centaines de courriels de menaces depuis.

GC Strategies a récemment perdu sa cote de sécurité du gouvernement fédéral. Elle se retrouve ainsi complètement exclue du processus d’approvisionnement. Le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement a indiqué la semaine dernière avoir transféré des informations à la Gendarmerie royale du Canada qui a déjà ouvert une enquête concernant un contrat pour un autre projet antérieur à ArriveCAN.

Le contrôleur général du Canada, Roch Huppé, a indiqué la semaine dernière que GC Strategies et son ancêtre Coredal Systems Consulting avaient obtenu pour 108 millions de contrats fédéraux depuis 2011. M. Firth a affirmé que ses associés et lui – ils étaient trois à l’époque – avaient seulement acheté Coredal en 2015 et qu’ils avaient changé son nom pour GC Strategies.

D’autres détails suivront.