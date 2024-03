Entreprise liée à ArriveCAN Dalian se porte à la défense de son président

(Ottawa) Le président et fondateur de Dalian Entreprise inc., David Yeo, n’a pas reçu de double rémunération du gouvernement comme employé et comme contractuel, selon l’une des firmes qui a obtenu les plus gros contrats pour ArriveCAN. Elle se porte à sa défense dans une déclaration transmise aux médias. M. Yeo a été suspendu de son poste de fonctionnaire la semaine dernière, le temps qu’une enquête interne soit menée.