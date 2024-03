(Ottawa) Le gouvernement Trudeau ne s’engage pas, pour l’instant, à mieux définir les menaces à la sécurité nationale dans la Loi sur les mesures d’urgence, comme le recommandait le juge Paul Rouleau il y a un peu plus d’un an. Le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, doit dévoiler mercredi la réponse du gouvernement aux 56 recommandations de la Commission sur l’état d’urgence.

« Un litige est en cours concernant cet enjeu et le gouvernement examinera attentivement ces décisions ainsi que d’autres facteurs, afin de déterminer si des modifications à la Loi sur les mesures d’urgence sont nécessaires », écrit-il dans le document de 25 pages.

Le gouvernement entend consulter les provinces, les territoires, les représentants autochtones et la société civile sur les 22 recommandations du rapport Rouleau qui portent spécifiquement sur cette législation d’exception qui a remplacé la Loi sur les mesures de guerre. Le gouvernement y avait eu recours pour la première fois depuis son adoption en 1988 pour mettre fin au « convoi de la liberté » en février 2022. Des milliers de camionneurs paralysaient alors le centre-ville d’Ottawa depuis trois semaines, du jamais vu dans la capitale fédérale.

D’autres camions bloquaient également le pont Ambassador à Windsor et des postes frontaliers ailleurs au pays, dont celui de Coutts, en Alberta. Les manifestants étaient opposés à la vaccination obligatoire pour les camionneurs et aux autres mesures sanitaires imposées durant la pandémie de COVID-19.

Le rapport du juge Rouleau a été rendu public le 17 février 2023. Le gouvernement avait un an pour y répondre. L’une de ses principales recommandations était de remplacer la définition de menace à la sécurité nationale qui s’applique au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) par une nouvelle définition dans la Loi sur les mesures d’urgence pour mieux saisir les situations qui pourraient poser « un risque grave pour l’ordre public » aujourd’hui et à l’avenir.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE

La justification du recours historique à la Loi sur les mesures d’urgence reposait sur la définition de menace à la sécurité nationale du SCRS qui comprend l’espionnage ou le sabotage, l’ingérence étrangère, l’usage de violence grave ou les actions visant à renverser le gouvernement. La loi précise que cette définition ne s’applique pas aux manifestations licites.

Le juge Rouleau avait tout de même conclu que le convoi de la liberté et les blocages de postes frontaliers ailleurs au pays constituaient bel et bien une menace à la sécurité nationale, même s’il n’y a pas eu de violence grave et généralisée.

Cette interprétation a été décriée par les organisations qui ont défendu les manifestants comme le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles. L’Association canadienne des libertés civiles a eu gain de cause après avoir contesté le recours à cette législation massue devant les tribunaux avec d’autres groupes.

Le juge Richard Mosley de la Cour fédérale est donc arrivé à la conclusion contraire en janvier. Le recours à cette législation d’exception n’était pas justifié et contrevenait à la Charte canadienne des droits et libertés, selon lui. Il a reconnu que ces manifestations ont nui à l’économie canadienne, comme le faisait valoir le gouvernement, mais que cela ne constituait pas « une menace ou l’usage de violence grave contre des personnes ou des propriétés ».

« Bien que ces évènements soient tous préoccupants, la preuve ne permet pas de conclure que le convoi avait créé une situation critique, urgente et temporaire de portée nationale et qui ne pouvait pas être réglée efficacement avec toute autre loi du Canada », avait-il conclu.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE

Le gouvernement a porté ce jugement en appel il y a un peu plus d’une semaine. Il compte attendre l’issue juridique de cette cause qui pourrait se rendre jusqu’en Cour suprême avant de décider s’il modifiera la définition législative de menace à la sécurité nationale.

« Les gouvernements futurs doivent disposer d’une gamme complète d’outils et d’instruments afin de pouvoir répondre [aux] défis prévus et imprévus, souligne-t-il dans sa réponse au rapport Rouleau. Cependant, nous espérons qu’à l’avenir, l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence demeurera exceptionnellement rare. »

Il rejette également la recommandation d’obliger le ministre de la Justice de fournir l’avis juridique qu’il donnerait au gouvernement si la législation était invoquée de nouveau. Le gouvernement avait refusé de le dévoiler lors des audiences de la commission Rouleau. Il ne retient pas non plus la recommandation de lever la confidentialité des documents du Cabinet lors d’une future enquête publique même s’il avait choisi de le faire pour une partie de ces documents. Il reviendra au gouvernement en place d’en décider s’il avait encore recours à cette loi lors d’une nouvelle situation extraordinaire.