(Ottawa) GC Strategies vient de perdre sa cote de sécurité du gouvernement. Il s’agit d’une nouvelle tuile pour l’entreprise au cœur du fiasco financier entourant l’application ArriveCAN qui se retrouve donc ainsi complètement exclue du processus d’approvisionnement. C’est la deuxième firme de consultants après Dalian Enterprises inc. à voir sa cote de sécurité suspendue par le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement (SPAC), en quelques jours.

Le ministère a également annoncé qu’il suspend les contrats de Coradix Technology Consulting. Elle ne pourra plus soumissionner lors d’appels d’offres jusqu’à nouvel ordre.

Dalian et de Coradix forment une coentreprise et sont inscrites au Répertoire des entreprises autochtones du gouvernement fédéral. Le président et fondateur de Dalian, David Yeo, est membre de la Première Nation d’Alderville en Ontario. La Presse a révélé la semaine dernière qu’il détenait depuis 2011 des comptes dans des paradis fiscaux. Un geste qui n’a rien d’illégal en soi, mais qui devrait servir de « drapeau rouge », selon le chef de la direction de la firme d’enquêtes privée Vidocq, Jonathan Légaré.

Ottawa s’est donné pour objectif d’accorder annuellement au moins 5 % de la valeur totale de tous les contrats gouvernementaux à des entreprises autochtones, soit l’équivalent de la proportion de la population autochtone au pays. Cela représente environ 1 milliard par année.

Dans deux brefs communiqués émis mercredi après-midi, le ministère rappelle qu’il peut « prévenir, détecter et répondre aux situations d’actes répréhensibles présumés » et « protéger l’intégrité, l’équité, l’ouverture et la transparence du système d’approvisionnement fédéral. »

La suspension de la cote de sécurité de GC Strategies mercredi et celle de Dalian vendredi font en sorte qu’elles ne pourront plus obtenir de contrats pour des projets du gouvernement fédéral « qui comportent des exigences de sécurité », et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Les contrats de GC Strategies étaient suspendus depuis le mois de novembre, « à peu près au même moment où la vérificatrice générale a commencé [son audit] », avait affirmé le ministre Jean-Yves Duclos il y a trois semaines. Cela signifie que l’entreprise était déjà exclue des processus d’approvisionnement et de contrats futurs, mais la perte de sa cote de sécurité constitue une sanction encore plus sévère.

GC Strategies, qui ne compte que deux associés, avait obtenu pour 19 millions de contrats pour le développement d’ArriveCAN, selon un rapport dévastateur de la vérificatrice générale. Dalian était la deuxième firme qui avait obtenu le montant le plus élevé avec 8 millions. La première version de l’application a coûté 80 000 $, mais la facture a fini par atteindre près de 60 millions.

Ces firmes de consultants n’effectuent pas le travail elles-mêmes, mais le sous-traitent à des consultants experts en informatique et prennent une commission sur les contrats. L’un des associés de GC Strategies, Krisitian Firth, avait déjà indiqué en comité parlementaire que la commission oscillait entre 15 % et 30 %, selon les normes de l’industrie.

Une entreprise montréalaise qui a eu des liens d’affaires avec GC Strategies avait lancé l’alerte auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en 2021, soit avant que n’éclate le scandale entourant l’application ArriveCAN.

Les dirigeants de Botler AI, Ritika Dutt et Amir Morv, l’ont décrite comme une « entreprise fantôme » et n’ont pas hésité à parler de « corruption systémique » dans l’appareil gouvernemental, lors de leur témoignage en octobre devant le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes. GC Strategies, qui agissait alors comme consultant pour Dalian et Coradix, avait approché Botler AI pour un projet de robot conversationnel pour l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

L’ASFC a lancé une enquête interne à la suite de ces allégations. Deux fonctionnaires ont été suspendus, mais ceux-ci estiment avoir été victimes de représailles. La Gendarmerie royale du Canada a également ouvert une enquête.

Avec Vincent Larouche et William Leclerc, La Presse