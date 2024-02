Guerre en Ukraine Pas de soldats canadiens envoyés en Ukraine, tranche le gouvernement

(Ottawa) De Washington à Berlin en passant par Londres et Ottawa, la réponse a été la même : non. Non, il n’est pas question de déployer des troupes de combat en Ukraine – un scénario évoqué lundi par le président français, Emmanuel Macron, qui a des allures de « signal d’alarme », juge une spécialiste.