(Ottawa) « Il était un homme incroyable. J’étais tellement chanceuse d’être sa fille ».

Après avoir annoncé la triste nouvelle de la mort de son père, Brian Mulroney, sur le réseau X, Caroline Mulroney a rendu un hommage bien senti dans une courte déclaration à La Presse à celui vers qui elle n’a cessé de se tourner pour obtenir de précieux conseils durant toute sa vie, et particulièrement depuis qu’elle a fait le saut en politique provinciale, en Ontario, en 2018.

Caroline Mulroney est une ministre influente du gouvernement de Doug Ford depuis juin 2018. Elle est présentement Présidente du Conseil du Trésor. Elle a été auparavant ministre des Transports et aussi ministre de la Justice.

PHOTO NATHAN DENETTE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Caroline Mulroney et Brian Mulroney

Les réactions ont été nombreuses à la suite du décès de M. Mulroney, qui a été premier ministre du Canada de 1984 à 1993.

Le premier ministre Justin Trudeau a dit avoir appris avec « une grande tristesse » le décès d’un homme qui n’a « jamais cessé de travailler pour les Canadiens et a toujours cherché à faire de ce pays un endroit meilleur où il fait bon vivre ».

« Je n’oublierai jamais les conseils qu’il m’a donnés au fil des ans. Il était généreux, dévoué et très passionné par son travail », a-t-il ajouté, insistant sur l’importance de « reconnaître et célébrer le rôle que M. Mulroney a joué dans l’évolution du pays moderne, dynamique et prospère que nous connaissons tous aujourd’hui ».

« Un visionnaire »

Le premier ministre du Québec, François Legault, a quant à lui salué « un visionnaire » avec son accord de libre-échange canado-américain.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE François Legault

« Il s’est tenu debout en s’opposant au régime de l’apartheid en Afrique du Sud. Il a su lutter contre les pluies acides, un des grands défis environnementaux à l’époque. Il a aussi été un véritable ambassadeur qui a fait rayonner le Québec et le Canada », s’est rappelé M. Legault.

L’actuel chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a ajouté sa voix au concert d’éloges. « Son succès politique a été encore plus grand, puisqu’il a remporté la plus grande majorité de l’histoire du Canada, ainsi qu’une impressionnante réélection », a-t-il rappelé par voie de communiqué.

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Pierre Poilievre

Sur une note plus personnelle, il a ajouté qu’il lui « toujours reconnaissant pour ses conseils francs et son généreux mentorat ».

Aux yeux du chef bloquiste Yves-François Blanchet, l’ancien premier ministre « est peut-être le dernier à avoir tenté de réconcilier avec sincérité le Québec et le Canada ».

« Son rôle dans le respect des droits humains et la libération de Nelson Mandela est historique. Il a même eu la confiance de René Lévesque. Respect pour un grand Nord-Côtier », a-t-il écrit.

Un politicien généreux, un « grand homme »

C’est le souvenir d’un homme « généreux » que conservera Paul Tellier, qui a été sous-ministre et greffier du Conseil privé du Canada sous Brian Mulroney.

« C’est le meilleur patron que j’aie jamais eu », a-t-il résumé en entrevue.

Le souvenir, aussi, d’un homme d’État doté d’aptitudes interpersonnelles hors du commun.

Les présidents américains Ronald Reagan et George H. W. Bush, le premier ministre britannique John Major – pour ne nommer que ceux-là – entretenaient un lien privilégié avec Brian Mulroney, se remémore-t-il.

« Il était capable d’établir des relations personnelles, d’abord et avant tout, avant de parler d’affaires. Et ça a très bien servi les intérêts du Canada, sur le plan domestique comme international », a-t-il relaté.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a salué un « grand Montréalais » qui « aura marqué le Canada avec ses réformes économiques et constitutionnelles ».

Parmi les faits d’armes qu’elle a évoqués figurent les prises de position de Brian Mulroney en environnement, soulignant qu’il a fait adopter la première Loi canadienne sur la protection de l’environnement.

Toujours du côté de Montréal, le conseiller municipal Serge Sasseville, s’est dit sous le choc.

« Il m’a souvent prodigué de précieux conseils au cours de ma carrière. Le 18 août 2021, chez lui, il avait été le deuxième à signer mon bulletin de candidature pour l’élection municipale. […] C’était un grand homme qui a fait honneur au Canada », s’est rappelé celui qui a été cadre chez Québecor.

La réparation de « l’injustice historique »

Partout sur la scène politique québécoise, le décès de M. Mulroney a fait réagir. « Malgré nos différences de vision sur la place du Québec dans le Canada, je tiens à saluer le courage d’un homme qui aura tout tenté pour réparer l’injustice historique du rapatriement unilatéral de la Constitution, contre le Québec et dans le dos du Québec », a fait valoir le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon.

Il a rappelé qu’à l’époque, « plusieurs indépendantistes, dont René Lévesque, ont cru au beau risque notamment en raison de la bonne foi et de la détermination de monsieur Mulroney à réintégrer le Québec dans le giron constitutionnel, dans l’honneur et l’enthousiasme ».

« Sur la scène internationale, son leadership aura permis au Canada de briller et d’affirmer ses valeurs. Le “p’tit gars de Baie-Comeau” nous laisse un grand héritage politique : celui d’un premier ministre qui aura fait du Canada un pays important et respecté. Nous ne vous oublierons jamais », a quant à lui fait valoir le chef du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay.

« Au nom de ma formation politique, j’offre toutes mes condoléances aux proches de Brian Mulroney, un québécois qui a donné une grande partie de sa vie à la chose publique. Son combat pour les droits humains en Afrique du Sud a été une grande marque de courage », a de son côté dit le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.