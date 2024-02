(Ottawa) Le gouvernement fédéral veut serrer la vis aux plateformes de médias sociaux, aux services de diffusion en direct et aux services de contenu pour adultes.

Le ministre de la Justice, Arif Virani, a déposé lundi le projet de loi C-63 sur les préjudices en ligne, qui se faisait attendre depuis des années, et qui promet d’alimenter les débats à la Chambre des communes au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

En vertu de cette mesure législative, les services en ligne seront tenus de « réduire l’exposition au contenu préjudiciable », et auront l’obligation de rendre certains contenus inaccessibles, en particulier la victimisation sexuelle d’enfants et le contenu intime communiqué de façon non consensuelle.

Sans être contraints à vérifier l’âge des utilisateurs, comme le projet de loi S-210 de la sénatrice Julie Miville-Dechêne le propose, les sites devront implanter des « protections spéciales pour enfants », est-il indiqué dans les documents d’information du gouvernement.

Parmi le bouquet de mesures contenues dans le projet de loi C-63 figure la création de nouvelles entités, soit la Commission de la sécurité numérique, composée de cinq membres nommés par le gouvernement, ainsi que l’Ombudsman de la sécurité numérique.

Les utilisateurs pourront s’adresser à ces organismes en cas de détection de contenu préjudiciable.

Le ministre de la Justice veut aussi créer une nouvelle infraction pour crime haineux au Code criminel. Celle-ci s’appliquerait à toutes les infractions prévues dans le Code criminel, lit-on dans la trousse d’information du gouvernement.

Il propose également d’augmenter les peines maximales pour les quatre délits de propagande haineuse. La peine pour l’apologie du génocide, par exemple, passerait de cinq ans à la prison à vie, tandis que celle pour d’autres délits liés à la haine pourrait atteindre cinq ans au lieu de deux.

Les services de messagerie privée et cryptée sont exclus du projet de loi C-63.

Le ministre Virani fera le point en fin de journée, lundi.

Quelques heures avant le dépôt du projet de loi, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh avait reproché aux libéraux leur lenteur à agir dans ce dossier. Du même souffle, il a accusé les conservateurs d’avoir l’intention de se ranger du côté des géants du web et de leurs milliardaires comme Elon Musk.