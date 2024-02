(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau est arrivé dimanche à Varsovie, en Pologne, un pays membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

La Presse Canadienne

Il a fait le voyage au lendemain d’une visite surprise à Kyiv la veille, pour souligner l’appui indéfectible du Canada à l’Ukraine après deux ans de guerre face à l’envahisseur russe.

L’ambassadrice du Canada en Pologne, Catherine Godin, souligne que le pays veut que ses alliés restent engagés dans la guerre qui fait rage de l’autre côté de sa frontière depuis deux ans.

S’exprimant à l’occasion du deuxième anniversaire de l’invasion russe de l’Ukraine, ce week-end, Mme Godin affirme que cette guerre représente une menace réelle également pour le peuple polonais.

Mme Godin dit que la Pologne et le Canada ont travaillé en étroite collaboration sur les efforts militaires pour former des troupes et fournir de l’aide à l’Ukraine.

Elle souligne que la Pologne a également exprimé sa reconnaissance pour le rôle du Canada dans la protection du flanc est de l’OTAN, qui inclut aussi les alliés de la Lituanie et de la Lettonie.

Avec des rapports de soutien à l’Ukraine en baisse dans d’autres pays occidentaux, l’ambassadrice explique que la Pologne veut s’assurer que d’autres pays continuent à prendre la guerre au sérieux.

Le premier ministre Justin Trudeau est notamment accompagné de la vice-première ministre Chrystia Freeland à Varsovie, mais ils n’ont aucune activité médiatique de prévue.