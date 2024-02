Le Parti libéral et Québec solidaire demandent la tenue d’une commission parlementaire « sur la civilité au sein des conseils municipaux », dans la foulée de la démission de la mairesse de Gatineau, France Bélisle, et de la vague de départs d’élus.

« Nous souhaitons proposer […] que la Commission de l’aménagement du territoire se saisisse de toute urgence d’un mandat d’initiative sur la civilité au sein des conseils municipaux et, plus largement, sur la dégradation du respect envers les élus de tous les paliers de gouvernement et les enjeux liés au harcèlement et aux menaces », écrivent les libéraux Michelle Setlakwe et Enrico Ciccone.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La députée libérale Michelle Setlakwe

Dans une lettre envoyée vendredi au président de la Commission de l’aménagement du territoire, Sébastien Schneeberger, ils affirment que « l’actualité des derniers mois nous rappelle constamment les difficultés vécues par les élus, notamment au palier municipal, qui exercent une pression constante et les force à évoluer dans un climat délétère qui mine leur santé mentale et physique ».

Les députés d’Outremont et de Marquette se disent prêts à siéger la semaine prochaine sur le sujet, malgré la relâche parlementaire. Chez Québec solidaire, le député de Taschereau, Etienne Grandmont, a également demandé vendredi que la même commission tienne « une séance de travail pour évaluer la possibilité de se saisir d’un mandat d’initiative portant sur la hausse de démissions des élus municipaux ».

Un élu municipal québécois sur 10 a quitté ses fonctions depuis son élection à l’automne 2021. Au total, près de 800 d’entre eux ont abandonné la politique.

« Cette série de démissions a un impact réel sur le développement économique des villes et des régions, sans compter que, de ce fait, ce sont nos démocraties locales qui sont mises à mal », estime M. Grandmont. D’après les deux libéraux, cette donnée illustre « un phénomène inquiétant, d’autant plus qu’il existe d’importants enjeux liés au manque de candidatures pour plusieurs postes électifs dans nos municipalités ».

Tout cela survient alors que la mairesse de Gatineau, France Bélisle, a annoncé sa démission jeudi afin de préserver sa santé, en évoquant un climat politique difficile dans sa ville et ailleurs. Sa décision a provoqué une onde de choc dans le monde municipal.

Un obstacle pour la relève

Mme Setlakwe et M. Ciccone estiment que la dégradation du climat de travail des élus est un rempart « contre les efforts déployés pour attirer une diversité de nouvelles candidatures aux postes électifs », dont les jeunes et les femmes, ces dernières étant davantage visées par des propos haineux en ligne.

Leur demande vise « à ce que les parlementaires puissent avoir un portrait de la situation actuelle, connaître les initiatives en cours du gouvernement pour contrer ces phénomènes, s’informer des meilleures pratiques en la matière et proposer des actions supplémentaires », énumèrent-ils.

« Les élus municipaux ont de grandes responsabilités, mais des ressources humaines et matérielles inégales. […] Leurs conditions de travail et leurs salaires peuvent aussi parfois être un frein à leur rétention, notamment le non-accès à des congés parentaux, qui affecte particulièrement les femmes, affirme de son côté M. Grandmont. Il est clair que nous avons besoin d’une stratégie permettant de favoriser la rétention. »

Les libéraux proposent d’entendre la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, et la ministre de la Famille, Suzanne Roy, mais aussi les représentants de la Commission municipale du Québec, de l’Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités, ainsi que les maires des dix plus grandes villes du Québec et les ex-mairesses de Gatineau et Chapais, France Bélisle et Isabelle Lessard.

Québec ne ferme pas la porte

Appelé à réagir, le cabinet de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a indiqué qu’il laissera les parlementaires siégeant sur la commission de l’aménagement du territoire « traiter de la question ». « On ne peut pas présumer de leur décision. Dans tous les cas, la ministre a l’intention de poser des gestes dans ce dossier dès son prochain projet de loi omnibus », a précisé l’attachée de presse, Élodie Masson.

Sur X, Mme Laforest a confirmé avoir demandé aux directions régionales de son ministère de lui formuler des recommandations et « de communiquer rapidement avec l’ensemble des municipalités de leur territoire pour s’enquérir de leur situation et réitérer leurs services ».

« À travers le Québec, les [directions régionales] sont toujours disponibles pour accompagner les municipalités, par exemple en offrant de l’accompagnement sur les rôles et les responsabilités des élus, la gestion des ressources humaines, le financement municipal ou l’éthique et la déontologie », a-t-elle mentionné, en précisant ces instances « peuvent également réaliser un accompagnement plus soutenu ».

Avec Isabelle Ducas, La Presse