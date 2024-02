Le Canada allouera 123 millions de dollars pour améliorer la sécurité en Haïti, a annoncé jeudi la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Le gros de cette somme – 80,5 millions de dollars – servira à appuyer le déploiement d’une mission multinationale de soutien à la sécurité dirigée par le Kenya. Cette mission vise à soutenir la police nationale haïtienne pour améliorer les conditions de sécurité pour la population.

« Je suis heureuse d’annoncer le soutien du Canada à ces projets importants qui contribueront à ouvrir la voie à des interventions plus significatives pour protéger le peuple haïtien et encourager les efforts menés par les Haïtiens pour rétablir la paix et la prospérité dans le pays », a déclaré la ministre Mélanie Joly dans un communiqué.

La ministre a également annoncé 42,5 millions de dollars pour cinq projets en appui aux problèmes les plus urgents du pays.

PHOTO VALENTYN OGIRENKO, ARCHIVES REUTERS La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly

On compte notamment 27 millions de dollars pour l’achat d’équipements de protection individuelle, de véhicules et d’équipement logistique et de communication pour la Police nationale haïtienne.

Près de six millions de dollars serviront à lutter contre les relations entre gangs, tandis que cinq millions de dollars seront dédiés au Programme pour la justice et la lutte contre la corruption et l’impunité en Haïti.

Enfin, 4,5 millions de dollars serviront à renforcer les capacités de gestion des frontières d’Haïti afin d’améliorer la sécurité.

Depuis 2022, le Canada a accordé près de 300 millions de dollars en financement pour Haïti.