(Ottawa) Ottawa investit 80,5 millions dans une mission visant à améliorer les conditions de sécurité en Haïti, où la violence endémique des gangs a provoqué une crise persistante, a annoncé jeudi Affaires mondiales Canada.

La Presse Canadienne

L’argent sera destiné à une mission de sécurité multinationale dirigée par le Kenya pour soutenir les efforts de la Police nationale haïtienne, a indiqué le département.

Il devrait soutenir la formation, les communications et la logistique de la police déployée dans le cadre de la mission, ainsi que son expertise dans des domaines tels que la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme.

L’annonce a été faite après que la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, eut assisté jeudi à un évènement international d’engagement en faveur d’Haïti lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 au Brésil.

La mission dirigée par le Kenya n’est pas une opération des Nations Unies, mais elle a été autorisée par le Conseil de sécurité de l’ONU en octobre. Le gouvernement haïtien a demandé la mission en 2022.

Depuis, l’organisation s’est heurtée à de nombreux obstacles juridiques, notamment une décision de justice rendue en janvier au Kenya qui a bloqué le déploiement de policiers kenyans.

La semaine dernière, le gouvernement haïtien a annoncé qu’il travaillait sur un accord officiel avec les responsables kenyans pour garantir le déploiement tant attendu et fixer une date limite pour l’arrivée des forces de police kenyanes.

Mme Joly a déclaré jeudi dans un communiqué que le Canada « reste déterminé à travailler avec le Kenya et d’autres partenaires internationaux pour soutenir un déploiement réussi de la (mission) et garantir que nos efforts se renforcent mutuellement ».

Les gangs ont comblé un vide de pouvoir en Haïti après l’assassinat de son président en 2021, et l’ONU a averti, plus tôt ce mois-ci, que la situation devenait de plus en plus désastreuse.

Haïti a souffert d’une famine généralisée, d’un effondrement des services de santé de base et de récits inquiétants de violences sexuelles.

Affaires mondiales a également dévoilé que 42,5 millions en financement annoncé précédemment seront alloués à diverses initiatives des Nations Unies.

La majeure partie de cette somme, soit 27,1 millions, sera versée au Bureau d’appui aux projets des Nations Unies pour acheter des équipements de protection individuelle, des véhicules et du matériel logistique et de communication pour la Police nationale haïtienne.

Près de 6 millions supplémentaires seront consacrés à la lutte contre la violence sexuelle et sexiste liée aux gangs.

Le Canada alloue également 5 millions à un programme anticorruption et 4,5 millions pour renforcer les capacités et améliorer la sécurité à la frontière d’Haïti.