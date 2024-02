La Presse a constaté que le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui administre ce Fonds, a aussi financé une foule d’activités qui n’ont pas de lien direct avec le cannabis, comme les logements pour les sans-abri, le sport amateur, la qualité de vie dans les quartiers, la Société canadienne du cancer et le Conseil québécois sur le tabac, entre autres.

(Québec) À la demande de l’opposition, le gouvernement Legault accepte de présenter bientôt une « reddition de compte détaillée » des mesures financées par le Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis.

La Presse révélait cette semaine qu’une grande partie des profits du cannabis qui sont versés dans ce Fonds sont dépensés à d’autres fins que celle prévue à la loi. On ajoutait que la reddition de compte est défaillante.

Au Salon bleu mercredi, la députée libérale Elisabeth Prass a présenté une motion en vue de corriger la situation. Le gouvernement Legault y a donné le feu vert. L’Assemblée nationale a adopté la motion à l’unanimité.

Selon cette motion, « l’Assemblée nationale exige du gouvernement caquiste qu’il rende publique une reddition de compte détaillée des mesures, initiatives et projets financés via le Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis, et ce, d’ici l’étude des crédits budgétaires 2024-2025 » prévue ce printemps.

On rappelle que « le Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis est affecté au financement d’activités et de programmes de surveillance et de recherche concernant les effets du cannabis sur l’état de la population, de soins curatifs en lien avec l’usage du cannabis et d’activités et de programmes de prévention des méfaits du cannabis et de promotion de la santé ».

Or La Presse a constaté que le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui administre ce Fonds, a aussi financé une foule d’activités qui n’ont pas de lien direct avec le cannabis, comme les logements pour les sans-abri, le sport amateur, la qualité de vie dans les quartiers, la Société canadienne du cancer et le Conseil québécois sur le tabac, entre autres.