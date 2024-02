(Ottawa) La ministre canadienne de la Santé mentale et des Dépendances, Ya’ara Saks, estime que la peur et la stigmatisation expliquent certaines oppositions à la décision de son gouvernement de soutenir la prescription de produits pharmaceutiques aux toxicomanes pour lutter contre la crise des surdoses au Canada.

Stephanie Taylor La Presse Canadienne

Ya’ara Saks impute les réticences croissantes au malaise que beaucoup ressentent face à une réalité qu’ils ne peuvent plus ignorer. « Le débat est difficile parce que les gens ont détourné le regard, mais ils ne peuvent plus le faire maintenant », a-t-elle affirmé en entrevue récente à La Presse Canadienne.

L’Agence de la santé publique du Canada a calculé que les surdoses de drogue ont tué en moyenne 23 personnes chaque jour l’année dernière. Plus de 40 000 personnes sont mortes des suites de décès liés aux opioïdes depuis 2016, date à laquelle l’agence a commencé à colliger de telles données.

La majorité des morts par surdose entre janvier et juin de l’an dernier étaient imputables au fentanyl. Des observateurs affirment que des opioïdes sont de plus en plus contaminés par des substances encore plus toxiques.

Au cours des deux derniers mois seulement, la police et des responsables de la santé de la Saskatchewan, de Thunder Bay et de Belleville, en Ontario, ont mis en garde contre les opioïdes, principalement le fentanyl, associés à un tranquillisant animal appelé xylazine. Les trafiquants mélangent souvent du fentanyl à d’autres substances parce que c’est moins cher que de fournir des opioïdes purs.

La crise des surdoses s’est aggravée pendant la pandémie de COVID-19, avec des fermetures de frontières entraînant un approvisionnement en drogues plus contaminées, des restrictions sanitaires entraînant un manque d’accès aux services de toxicomanie et une augmentation du nombre de personnes consommant seules, ainsi qu’à des doses plus élevées. Cela a incité le gouvernement du Canada à permettre aux utilisateurs considérés comme présentant un risque élevé de surdose de se voir prescrire des alternatives pharmaceutiques plutôt que de prendre des drogues illicites toxiques.

La Colombie-Britannique est devenue la première juridiction à tester une telle approche, Ottawa fournissant également des fonds pour des projets pilotes au Nouveau-Brunswick et en Ontario.

Santé Canada a signalé les comprimés d’hydromorphone opioïde comme substitut le plus couramment prescrit. Une étude de ces projets pilotes commandée par le gouvernement fédéral a révélé une diminution du risque de surdose et que les consommateurs de drogues pouvaient se procurer de la drogue de manière plus sûre que par l’intermédiaire de trafiquants de rue ou du travail du sexe.

Dans le même temps, cependant, il a été signalé que certains utilisateurs de fentanyl avaient une tolérance trop élevée à l’égard de la quantité d’hydromorphone qui leur était prescrite. En conséquence, ils se sont retournés et ont vendu leurs médicaments prescrits dans la rue. Le problème a été signalé par la Dre Bonnie Henry, responsable de la santé publique de la Colombie-Britannique, comme un phénomène courant dans son récent examen du programme d’approvisionnement plus sûr de sa province.

Les critiques du programme se sont emparées du problème. Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a exprimé ses inquiétudes quant au fait que des stupéfiants détournés se retrouvent entre les mains de personnes d’âge mineur. M. Poilievre qualifie les programmes d’approvisionnement plus sûrs de « projet raté d’approvisionnement en drogues dures » du premier ministre Justin Trudeau et s’est engagé à réduire le financement fédéral destiné à ces programmes s’il est élu. Il a déclaré qu’un gouvernement conservateur consacrerait cet argent à des programmes de réinsertion.

La ministre Ya’ara Saks assure qu’elle a écouté les préoccupations liées la déjudiciarisation des drogues, notamment celles d’un groupe de médecins qui lui ont écrit directement. Elle a ajouté que l’automne dernier, elle a demandé aux responsables d’examiner les programmes d’approvisionnement plus sûr de fond en comble et d’y apporter les ajustements nécessaires.

Malgré les réticences politiques et les inquiétudes concernant le détournement, Mme Saks a défendu le financement continu des programmes d’approvisionnement plus sûr comme étant nécessaire pour sauver des vies, mais elle a signalé qu’il ne s’agissait que d’une approche parmi d’autres pour faire face à la crise. « Une grande partie de ce qui anime le débat sur les alternatives aux prescripteurs est ancrée, malheureusement par l’opposition, dans la stigmatisation et la peur. »

Elle a néanmoins reconnu que le gouvernement fédéral pourrait en faire davantage pour informer la population sur le fonctionnement de ces programmes.

La semaine dernière, Ya’ara Saks s’est rendu à Belleville, après que la ville de 50 000 habitants de l’est de l’Ontario ait déclaré l’état d’urgence le 8 février en raison de surdoses. Les premiers intervenants ont fait face à 17 surdoses en seulement 24 heures.

L’entourage politique du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a promis plus d’argent pour la ville, mais a déclaré qu’il n’envisageait pas de recourir à un approvisionnement plus sûr en médicaments.

Le message de la ministre Saks à ceux qui contestent les programmes de réduction des méfaits est de discuter.