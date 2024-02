Le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette a déposé mardi un projet de loi visant à réduire les délais judiciaires en matière criminelle et pénale et rendre l’administration de la justice plus performante.

(Québec ) Voulant s’attaquer aux délais judiciaires, le ministre Simon Jolin-Barrette donne plus de pouvoirs aux juges de paix magistrats, qui pourront prêter main-forte à leurs collègues de la Cour du Québec. Québec crée aussi sept postes de juge à la Cour supérieure.

Le ministre de la Justice a déposé mardi le projet de loi 54 qui vise à réduire les délais judiciaires en matière criminelle et pénale et rendre l’administration de la justice plus performante.

Le texte législatif est une réponse à la Table Justice-Québec qui a présenté la semaine dernière un plan d’action pour réduire les délais judiciaires.

À ce moment, le ministre Simon Jolin-Barrette avait d’ailleurs télégraphié ses intentions de donner plus de pouvoirs aux juges de paix magistrats pour « réduire au minimum » les arrêts des procédures causés par les délais judiciaires.

L’an dernier, 83 causes criminelles ont fait l’objet d’un arrêt des procédures en raison des délais, selon le ministre. À cela s’ajoute 274 « nolle prosequi », soit l’abandon des poursuites par la Couronne, dont 171 à la Cour itinérante et 10 à Montréal.

Le projet de loi prévoit que les juges de paix magistrats pourront désormais présider des comparutions et des enquêtes sur mise en liberté, tâches normalement réservées aux juges de la Cour du Québec.

Peu connus, les juges de paix magistrats président entre autres les procès pénaux et statutaires et signent des mandats de perquisition.

Nouveaux postes

Par ailleurs, le ministre de la Justice ajoute sept nouveaux postes de juges à la Cour supérieure. Le projet de loi vise également à « ajuster la répartition des juges de cette cour dans les différents districts judiciaires ». Le gouvernement québécois doit créer ces postes dans la loi, mais c’est le fédéral qui nomme les juges à la Cour supérieure.

L’augmentation des délais judiciaires s’explique entre autres par la pandémie et par la décision « unilatérale » de la Cour du Québec de faire siéger moins souvent les juges. Or, depuis un an, le ministre Jolin-Barrette et la Cour du Québec ont réglé leur conflit en créant 14 nouveaux postes de juges en échange d’une augmentation du nombre de jours d’audience par juge et l’établissement de nouvelles cibles d’efficacité.

