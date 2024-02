La présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, le premier ministre, François Legault, et le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville

Le premier ministre du Québec, François Legault, est « très fier » des nouvelles conventions collectives en éducation. Mais elles auront un coût. « On se retrouve avec un budget qui est largement déficitaire, beaucoup plus déficitaire qu’il l’était avant ces négociations », a-t-il prévenu dimanche.

Les détails du déficit seront dévoilés lors du dépôt du prochain budget, le mois prochain.

« On a fait le choix de bonifier de façon importante les conditions de travail des enseignants et du personnel scolaire, mais, et là je veux m’adresser à tous les Québécois, ce choix qu’on a fait d’investir massivement dans les services publics va avoir des conséquences financières », a poursuivi M. Legault en point de presse.

Il était accompagné du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, et de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, qui ont présenté le contenu des ententes de principe conclues en éducation.

« On a fait le choix de donner un grand coup pour améliorer les conditions de travail du personnel dans le réseau de l’éducation », a lancé d’emblée le premier ministre.

Il s’est notamment félicité de la création de 5000 postes permanents dans les écoles et de l’ajout de 4000 aides à la classe dans l’ensemble du réseau préscolaire et primaire afin de soutenir les enseignants.

À la fin de l’entente, le salaire d’un enseignant débutera à 65 000 $ par année et atteindra 109 000 $ par année au dernier échelon salarial.

Or, si les nouvelles conventions collectives devraient améliorer la rétention et le recrutement de personnel, elles ont aussi un coût, a reconnu M. Legault.

« Comme premier ministre du Québec, j’assume ce choix-là. Je pense que c’est le choix à faire. C’est un choix qui est responsable », a-t-il fait valoir, ajoutant qu’il « n’est pas question de couper quelque service que ce soit » ou d’augmenter les impôts.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

Cela pourrait toutefois se traduire par un report de l’équilibre budgétaire, comme l’avait récemment prévenu le ministre des Finances, Eric Girard.

Au cours des dernières semaines, plusieurs syndicats ont adopté les ententes de principes à l’arraché, dont la Fédération autonome de l’enseignement (FAE).

Sur ses neuf syndicats affiliés, quatre ont rejeté l’entente, intervenue après près d’un mois de grève. Sa présidente, Mélanie Hubert, a même estimé ne pas avoir eu « l’entente que les profs méritent ».

S’il s’est dit « optimiste » des retombées de ces négociations, Bernard Drainville a reconnu qu’il persistait un sentiment d’insatisfaction chez les enseignants et que certaines attentes étaient peut-être « hors d’atteinte ».

« Je pense qu’avec le temps, il y a une partie de cette insatisfaction qui va se résorber, a-t-il estimé. Donnons une chance à cette convention-là de se concrétiser dans le quotidien des enseignants et du personnel scolaire. »

Il a donné en exemple le processus d’affectation des enseignants qui sera devancé au début du mois d’août plutôt qu’à l’orée de la rentrée.

La semaine dernière, les membres de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et son pendant anglophone, l’Association provinciale des enseignantes et des enseignants du Québec (APEQ), ont entériné à 59,5 % la proposition de règlement sectoriel.

Quant à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), elle est « encore très loin » d’un accord avec Québec, et ce, deux mois après l’arrivée d’un conciliateur à la table de négociation.

Le syndicat, qui représente quelque 85 000 travailleurs, s’oppose à l’idée d’obliger les infirmières à changer d’établissement ou d’unité de soins pour pallier le manque de personnel.