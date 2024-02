« Passe-droit » et « traitement préférentiel », soupçonne le PQ

(Québec) L’opposition évoque un traitement préférentiel et potentiellement un passe-droit dans le projet d’usine de batteries de Northvolt en Montérégie.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

On apprend vendredi dans La Presse que le gouvernement a eu des échanges avec l’entreprise avant même qu’elle ne soit inscrite au registre des entreprises, et qui plus est Radio-Canada a révélé que des fonctionnaires ont accompagné Northvolt dans ses démarches d’approbation – des informations qui n’ont pas été confirmées par La Presse Canadienne.

En mêlée de presse au parlement, le député péquiste Joël Arseneau a estimé qu’il y a apparence de traitement préférentiel accordé à l’entreprise et a réclamé plus de transparence du gouvernement.

Concernant un déjeuner avec le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, qui n’a pas été déclaré au registre des lobbyistes, M. Arseneau soupçonne que l’entreprise aurait pu bénéficier d’un passe-droit, puisque cette rencontre a eu lieu deux semaines avant le changement d’une réglementation environnementale qui favorise Northvolt.

De son côté, la députée Christine Labrie, de Québec solidaire (QS), a affirmé que ce dossier est géré de façon chaotique par M. Fitzgibbon et que beaucoup de règles sont contournées dans ce dossier.