La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, au lancement des Tables de réflexion sur l’avenir de la forêt

« Rendez-vous raté » entre les Premières Nations et Québec pour l’avenir de la forêt

(Québec) Invité à participer à une rencontre sur l’avenir de la forêt, le chef de la communauté de Mashteuiatsh Gilbert Dominique n’a pas apprécié le départ rapide de la ministre Maïté Blanchette Vézina de la rencontre.

« Moi je m’étais déplacé pour avoir un dialogue avec nos vis-à-vis. On nous ramène à des fonctionnaires que je respecte totalement, mais je pensais que c’était une fenêtre pour avoir un dialogue sur le plan politique. C’est un rendez-vous raté », a-t-il dénoncé.

La ministre Blanchette Vézina a livré une allocution, puis elle a quitté la rencontre, a raconté avec surprise M. Dominique, qui s’attendait plutôt à des échanges directs avec l’élue.

Au matin, l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) martelait que la rencontre de consultation prévue ce matin entre les Premières Nations et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts dans le cadre des Tables de réflexion sur l’avenir de la forêt devait « se traduire par la mise en place d’actions et de mesures concrètes qui respectent les droits et les intérêts des Premières Nations ».

À la sortie de cette table, le chef Dominique parle plutôt d’un « rendez-vous raté » et d’une rencontre « cosmétique ».

Le sentiment qu’on a eu c’est que le ministère voulait dire voilà, c’est fait, on a rencontré les Premières Nations. On peut cocher la case. Le chef de la communauté de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique

« On aurait pu convenir d’engagement sur des balises qui vont nous emmener à réfléchir sur l’avenir de la forêt, en laissant la place aux Premières Nations dans le déploiement de cette stratégie ».

« Surexploitation » de la forêt québécoise

Le chef Dominique s’oppose à la « surexploitation » de la forêt québécoise, et sa communauté est « préoccupée par le niveau de prélèvement de la forêt et les conditions climatiques », mais il souhaite que « les régions et les Premières Nations » puissent tout de même profiter de cette ressource renouvelable.

De son côté, l’APNQL a fait valoir que « des efforts considérables devront être faits par la ministre, et le gouvernement dans son ensemble, pour mettre de l’avant la conservation du territoire, le consentement libre préalable et éclairé, la cogestion du territoire ainsi que le partage des redevances, tel qu’énoncé dans la Déclaration Territoires et Ressources adoptées en novembre 2021 par l’ensemble des Chefs ».

Le ministère des Ressources naturelles et de la Forêt tient des « tables régionales de réflexion sur l’avenir de la forêt » dans les régions du Québec du 13 février au 12 avril.

Du 13 février au 12 avril 2024, 12 tables régionales de réflexion sur l’avenir de la forêt seront déployées dans l’ensemble du Québec. « Parmi les grands thèmes abordés lors de ce vaste exercice de réflexion, on trouve l’aménagement durable et la productivité des forêts, l’approvisionnement en bois, la conciliation des usages, le développement économique et les retombées régionales ainsi que les partenariats autochtones », précise le gouvernement.