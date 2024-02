Masques contre la COVID-19 Des fabricants poursuivent Ottawa en dommages pour 5 milliards

(Ottawa) Des fabricants canadiens de masques et d’autres équipements de protection individuelle contre la COVID-19 demandent plus de 5 milliards de dommages et intérêts au gouvernement fédéral, affirmant qu’Ottawa les a induits en erreur sur l’achat et l’aide à la vente de leurs produits.