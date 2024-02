(Québec) Menacé de poursuite en diffamation, un membre de la garde rapprochée de François Legault présente ses excuses au député de Québec solidaire Vincent Marissal.

Le directeur des relations médias du premier ministre, Manuel Dionne, a lancé une attaque sur les réseaux sociaux contre l’élu dans Rosemont après que celui-ci a raconté dans une lettre ouverte que M. Legault l’a traité de « lanceur de bouette national » sur le parquet du Salon bleu la semaine dernière. C’était en lien avec la controverse sur le financement politique de la Coalition avenir Québec (CAQ), alimentée par les partis d’opposition.

« Vincent Marissal, le gars qui est entré en politique sur un mensonge. Celui qui, “selon mes sources”, tournait pas mal les coins ronds quand il était journaliste », a écrit M. Dionne sur les réseaux sociaux. M. Marissal avait d’abord nié puis avait reconnu des démarches entreprises pour devenir candidat du Parti libéral du Canada, en 2018.

Le député de Québec solidaire a dénoncé les propos de Manuel Dionne au sujet de sa carrière comme journaliste et chroniqueur à La Presse. Il a demandé des excuses et n’a pas exclu une poursuite pour atteinte à sa réputation.

Son chef parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a accusé la CAQ de salissage contre son collègue avec les « attaques en ligne » de certains de ses employés. « Depuis l’éclatement des scandales de financement politique de la CAQ, mon collègue Vincent Marissal […] est ciblé par des attaques de plus en plus agressives de la part du gouvernement », a-t-il déploré, tout en exigeant des excuses et en n’excluant pas un recours devant les tribunaux.

Mardi matin, Manuel Dionne s’est amendé, tout en laissant entendre que des attaques de l’opposition sont également non fondées.

« Trop souvent, j’assiste à des attaques injustifiées portant sur l’intégrité de nos élus. Elles laissent des marques douloureuses auprès de ces derniers et de leurs familles. Fâché par ses attaques, j’ai commis la même erreur. Je tiens donc à m’excuser auprès de M. Marissal », a-t-il écrit sur X.