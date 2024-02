Guilbault et un proche de Legault présentent des excuses

(Québec) À son tour, la ministre Geneviève Guilbault s’est excusée mardi, cette fois au péquiste Pascal Bérubé pour avoir affirmé qu’il avait utilisé son courriel de député pour « des évènements douteux ». Un peu plus tôt, un membre de la garde rapprochée de François Legault a présenté ses excuses au député de Québec solidaire Vincent Marissal, qui envisageait une poursuite en diffamation.

« Jeudi dernier, j’aurais dû être plus précise et simplement rappeler que la [commissaire à l’éthique et à la déontologie] mène actuellement une enquête sur le député de Matane-Matapédia en rapport avec l’article 36 du Code en matière d’utilisation des biens et services de l’État. Mes excuses à Pascal Bérubé », a écrit la ministre des Transports sur le réseau social X.

La ministre s’est retrouvée dans l’embarras jeudi après les révélations d’un couple endeuillé qui a affirmé en commission parlementaire avoir payé chacun 100 $ pour la rencontrer lors d’un cocktail de financement. Mme Guilbault a tenu un long point de presse par la suite pour s’expliquer. Une sortie médiatique attendue qui était notamment diffusée sur les chaînes d’information en continu.

« Souvent, ces évènements-là, ça s’organise en dehors des heures de bureau, avec des courriels personnels. On sait que, par exemple, Pascal Bérubé […] est sous enquête, actuellement, par la commissaire à l’éthique, parce qu’il a utilisé son courriel de [l’Assemblée nationale] pour des évènements douteux », a lancé Mme Guilbault.

Or, M. Bérubé fait l’objet d’une enquête pour avoir utilisé son courriel de l’Assemblée nationale dans le cadre de l’élection partielle dans Jean-Talon.

Encore mardi matin, le chef Paul St-Pierre Plamondon réclamait que la ministre présente ses excuses à son député. « C’est très injuste, inacceptable envers Pascal Bérubé parce que c’est faux. Dans ce temps-là qu’est-ce qu’on fait ? On s’excuse […] c’est diffamatoire au sens où ce n’est pas vrai et ça vise à miner la réputation de Pascal Bérubé », a déploré le leader péquiste.

Marissal reçoit aussi des excuses

Le directeur des relations médias du premier ministre, Manuel Dionne, a lancé une attaque sur les réseaux sociaux contre l’élu dans Rosemont après que celui-ci a raconté dans une lettre ouverte que M. Legault l’a traité de « lanceur de bouette national » sur le parquet du Salon bleu la semaine dernière. C’était en lien avec la controverse sur le financement politique de la Coalition avenir Québec (CAQ), alimentée par les partis d’opposition.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le directeur des relations médias du premier ministre, Manuel Dionne (à droite), a lancé une attaque sur les réseaux sociaux contre l’élu dans Rosemont après que celui-ci a raconté dans une lettre ouverte que François Legault l’a traité de « lanceur de bouette national » sur le parquet du Salon bleu la semaine dernière.

« Vincent Marissal, le gars qui est entré en politique sur un mensonge. Celui qui, “selon mes sources”, tournait pas mal les coins ronds quand il était journaliste », a écrit M. Dionne sur les réseaux sociaux. M. Marissal avait d’abord nié puis avait reconnu des démarches entreprises pour devenir candidat du Parti libéral du Canada, en 2018.

Le député de Québec solidaire a dénoncé les propos de Manuel Dionne au sujet de sa carrière comme journaliste et chroniqueur à La Presse. Il a demandé des excuses et n’a pas exclu une poursuite pour atteinte à sa réputation.

Son chef parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a accusé la CAQ de salissage contre son collègue avec les « attaques en ligne » de certains de ses employés. « Depuis l’éclatement des scandales de financement politique de la CAQ, mon collègue Vincent Marissal […] est ciblé par des attaques de plus en plus agressives de la part du gouvernement », a-t-il déploré, tout en exigeant des excuses et en n’excluant pas un recours devant les tribunaux.

Mardi matin, Manuel Dionne s’est amendé, tout en laissant entendre que des attaques de l’opposition sont également non fondées.

« Trop souvent, j’assiste à des attaques injustifiées portant sur l’intégrité de nos élus. Elles laissent des marques douloureuses auprès de ces derniers et de leurs familles. Fâché par ses attaques, j’ai commis la même erreur. Je tiens donc à m’excuser auprès de M. Marissal », a-t-il écrit sur X.

Le député de Québec solidaire a confirmé à La Presse qu’il accepte les excuses de Manuel Dionne. Mardi, le chef parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois a affirmé que « la page est tournée sur cette histoire-là ».

Par ailleurs, l’opposition est revenue à l’attaque sur la question des cocktails de financement demandant des explications au premier ministre François Legault.

« Est-ce qu’il y avait une directive, est-ce qu’il y avait une façon de faire, implantée à la CAQ, où on conseillait, directement ou indirectement, aux élus et au personnel, y compris du personnel parlementaire, de faire miroiter la présence d’élus en échange d’une contribution politique ? Cette question-là, François Legault doit y répondre, on n’a toujours pas la réponse », a lancé M. Nadeau-Dubois.

Le Parti québécois a demandé au personnel politique de la CAQ de cesser de « s’en prendre » à des élus sur les réseaux sociaux. « Le problème qu’on a et qu’on constate de manière récurrente, c’est que, de manière coordonnée et intentionnelle, des employés payés par les fonds publics dans les cabinets ministériels font des jobs de bras à des élus », a déploré M. St-Pierre Plamondon.

« Il y a beaucoup d’arrogance. Le gouvernement donne le ton, puis on lui demande d’être moins arrogant et d’être plus axé sur les résultats », a fait savoir le chef intérimaire libéral Marc Tanguay.